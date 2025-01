Elia botst op obstakels in Amerikaans avontuur

Elia, de Belgische beheerder van het hoogspanningsnet, ondervindt stevige tegenwind in de Verenigde Staten. Twee van de drie projecten daar liggen stil, waaronder een belangrijke hoogspanningslijn naar New York. Volgens De Tijd werd het subsidiecontract voor dit project stopgezet vanwege oplopende kosten.

“In november hebben we in gesprekken met de New Yorkse autoriteiten beslist het project los te laten”, zegt woordvoerster Marleen Vanhecke. “Door de inflatie en de kostenstijgingen in de aanvoerketens was het niet langer economisch rendabel genoeg.” Ze trekt de parallel met Amerikaanse offshore windprojecten, die om vergelijkbare redenen werden afgeblazen.

Windmolens in New Jersey

Toch blijft er hoop. “De bedoeling is dat wij opnieuw intekenen als het wordt opengesteld, wat ons betreft met dezelfde partners”, aldus Vanhecke. Dit zou Elia de kans geven om alsnog een belangrijke rol te spelen in de Amerikaanse energietransitie.

Ook het Leading Light-windmolenpark bij New Jersey kampt met problemen. Het lukt niet om een betaalbare leverancier voor turbines te vinden, wat tot twee keer toe voor uitstel heeft gezorgd. De ambitieuze plannen van Elia in de VS blijken voorlopig een hobbelige weg.