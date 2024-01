Eigenaars doe-het-zelf-keten Brico overwegen verkoop

De eigenaars van de Nederlandse winkelgroep Maxeda, dat in ons land actief is met de doe-het-zelfwinkels van Brico, BricoCity en BricoPlanit, overwegen om hun bedrijf of onderdelen ervan van de hand te doen. Dat schrijven De Tijd en L’Echo donderdag op basis van meerdere bronnen.

Maxeda heeft in Nederland, België en Luxemburg in het totaal 344 winkels. Het is daarmee marktleider in de Benelux. Het stelt meer dan 6.700 mensen tewerk en draait een totale jaaromzet van meer dan 1,5 miljard euro.

In België heeft Maxeda 152 winkels: 138 Brico’s en BricoCity’s (kleinere stadswinkels) en 14 BricoPlanits (grotere winkels). Daarvan zijn er 81 in handen van zelfstandige uitbaters. Ook in ons land is Maxeda daarmee de grootste doe-het-zelfketen, goed voor circa 40 procent van de markt.

Eerder gepland

Maxeda is sinds eind 2015 eigendom van de financiële investeerders GoldenTree en Ardian, ook de financiële reuzen KKR en AlpInvest zitten aan boord.

Maxeda ontkent noch bevestigt het nieuws. “We gaan niet in op geruchten en speculaties”, zegt een woordvoerder. “Indien er aanleiding is om de markt te informeren, zullen we dat vanzelfsprekend doen.”

Tien jaar geleden zette Maxeda zijn ­Belgische winkels al eens te koop, maar dat draaide op niets uit.