De VDAB heeft het voorbije jaar 23.900 sancties en waarschuwingen gegeven aan werklozen. Dat komt overeen met 19 procent van het aantal werkzoekenden. Dat blijkt uit een antwoord van de arbeidsbemiddelaar op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA).

Er werden 10.238 sancties opgelegd: een derde meer dan een jaar eerder. Het gaat zowel om tijdelijke (meer dan 8.000) als definitieve (1.575) schorsingen. Bij een definitieve schorsing verliest de werkzoekende zijn recht op een werkloosheidsuitkering.

Daarnaast werden ook meer dan 11.000 waarschuwingen aan werkzoekenden gegeven. Daarmee kan VDAB het zoekgedrag van een werkzoekende bijsturen tijdens de bemiddeling naar een job. Daarnaast kregen 2.574 jongeren in hun beroepsinschakelingstijd een negatieve evaluatie.

Gemiste afspraken

De meest voorkomende reden voor het overmaken van een dossier aan de controledienst is het niet ingaan op een aangetekende afspraak: dat is het geval in 74 procent van de dossiers. Elf procent van de overgemaakte dossiers gaat over een negatieve beoordeling van het werkzoekgedrag van een schoolverlater in beroepsinschakelingstijd.

Controle van werkzoekenden is geen doel op zich, klinkt het nog bij de VDAB. “Essentieel is dat het bemiddelen centraal blijft staan. Een sanctie is een middel in het activeringsproces en geen doel op zich.”