Een op de vijf werknemers kreeg koopkrachtpremie van werkgever in 2023

Eén op de vijf Belgische werknemers kreeg in 2023 een koopkrachtpremie van zijn werkgever. Dat heeft hr-dienstenbedrijf SD Worx vrijdag bekendgemaakt op basis van berekeningen van de lonen van 1,2 miljoen werknemers uit de privésector tot eind december 2023.

Die fiscaal gunstige bonus, die volgt op een federale maatregel die bedrijven toeliet om consumptiecheques toe te kennen op basis van hun resultaten voor 2023, heeft dus enig succes gekend: 18 procent van de Belgische werkgevers heeft ervoor gekozen om hem toe te kennen aan hun werknemers.

Meer arbeiders (26 procent) dan bedienden (21 procent) kregen een koopkrachtpremie. Het mediaanbedrag dat hen werd toegekend lag ook iets hoger dan de algemene mediaan, namelijk 400 euro tegenover 375 euro.

Het bedrag hing vooral af van de verschillende afspraken die binnen de ondernemingen werden gemaakt. Het was echter beperkt tot een waarde van 750 euro. Bovendien moest de premie altijd gelden voor het hele bedrijf, of ten minste voor een objectieve groep werknemers, zoals alle werknemers die onder hetzelfde paritair comité vallen.

Er zijn ook regionale verschillen vastgesteld. In Vlaanderen kenden Limburg en West-Vlaanderen de meeste premies toe, met respectievelijk 33 en 30 procent. Het mediaanbedrag is in Limburg wel lager met 260 euro. In Wallonië waren de werkgevers het vrijgevigst in de provincie Luik (26 procent), terwijl Brussel en Waals-Brabant de laagste percentages noteerden (17 procent).

De beslissing om de premie toe te kennen moest genomen worden voor 31 december. Ze kunnen echter nog worden uitgekeerd tot eind maart 2024. De cijfers kunnen dus nog licht stijgen.