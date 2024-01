ECB handhaaft rente

De Europese Centrale Bank laat de rente voor de derde maal op rij ongemoeid, zo heeft het ECB-bestuur donderdag beslist. De beslissing was verwacht door analisten.

De rentetarieven blijven wel ongezien hoog. De herfinancieringsrente, het rentetarief dat banken betalen om geld te lenen bij de ECB, noteert op 4,5 procent. De depositorente staat op 4 procent. Dat is de rente die banken krijgen als ze overtollig geld kort parkeren bij de ECB. Het ECB-bestuur zegt dat de eerdere inflatievooruitzichten grotendeels bevestigd zijn. Er is weliswaar een opwaarts effect van de energieprijzen, maar de onderliggende inflatie blijft in dalende lijn. ‘De eerdere renteverhogingen blijven krachtig doorwerken in de financieringsvoorwaarden. Krappe financieringsvoorwaarden temperen de vraag en dit helpt de inflatie naar beneden te krijgen’, aldus de ECB in een persbericht.

In oktober had de ECB voor het eerst sinds lang de rente niet verhoogd. De tien voorgaande rentevergaderingen was er telkens een verhoging uit de bus gekomen. In juli 2022 was de ECB om de snel stijgende inflatie te bekampen gestart met het verhogen van de rente. Tot dan toe stonden de herfinancieringsrente en de depositorente – in het uitzonderlijke aanhoudende lagerenteklimaat van weleer – op respectievelijk 0 en -0,5 procent. Door die negatieve depositorente moesten banken toen zelfs betalen om overtollig geld te parkeren bij de ECB, een maatregel die paste in het monetaire beleid om de economie fors te ondersteunen.

De ECB mikt steevast op een inflatie van 2 procent op de middellange termijn. ECB-voorzitter Christine Lagarde geeft donderdagnamiddag nog tekst en uitleg bij de rentebeslissing.