Schotland en Ierland gaan op zoek naar schonere whisky

Een team van Schotse en Ierse wetenschappers onderzoekt of whisky mogelijk is zonder fossiele meststoffen. Ze testen meststoffen met bacteriën, gist en algen, om zeker te zijn dat die geen gevolgen hebben voor de wereldberoemde smaak.

Gerst is de basis voor de Schotse nationale trots, en goed voor 63 procent van al het graan dat in Schotland wordt geteeld. Alleen: voor de productie wordt kunstmest gebruikt, op basis van fossiele brandstoffen. Meer duurzame meststoffen zouden helpen om de productie te vergroenen.

Duurzame meststoffen

De Heriot-Watt University in Edinburgh slaat daarom de handen in elkaar met University College Dublin in Ierland om drie duurzamere meststoffen te testen, op basis van algen, bacteriën en gist.

“Om netto nuluitstoot te halen, moeten we onze voedselproductie duurzamer maken. Natuurlijke meststoffen kunnen daar hopelijk bij helpen, maar we moeten zeker zijn dat de whisky daar niet onder lijdt”, zegt Angela Feechan, hoogleraar Voedselwetenschappen. “We moeten weten welke impact het gebruik van duurzamere meststoffen heeft op de gerst, op de kwaliteit ervan, maar ook op de weerstand tegen ziektes en hitte, en natuurlijk op de smaak.”

Stikstof

Eens de gerst geoogst kan worden, zal die getest worden in het testcentrum van de Universiteit.

“Dat geeft ons een heel gecontroleerde manier om het graan in alle fases van het stookproces te testen”, zegt mede-onderzoeker Ross Alexander. “We zullen de gerst op nanoschaal onderzoeken doorheen het hele proces om te verzekeren dat het voldoet aan de industriële standaarden.”

Vooral het stikstofgehalte is cruciaal om aan de marktvereisten te voldoen. Voor de productie van whisky is een stikstofgehalte van minder dan 1,65 procent nodig.

“Elke verandering aan dat gehalte kan betekenen dat het niet langer bruikbaar is voor de productie van whisky”, zegt Alexander. “Onze analyse van het stookproces moet daar zekerheid over geven.”