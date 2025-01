Een nieuw jaar, een nieuwe agenda. Wereldwijd worden jaarlijks naar schatting zo’n 300 miljoen agenda’s geproduceerd. Goed voor 120.000 ton papier. Dat kan veel duurzamer, meent het Antwerpse Redopapers. Zijn missie? Papieroverschotten upcyclen tot designproducten.

Met Tegen de reststroom in kunnen bedrijven hun papier- en pvc-afval opwaarderen tot gepersonaliseerde print- en verpakkingsproducten zonder dat ze daarvoor nieuwe grondstoffen nodig hebben. Het project, uitgewerkt door Redopapers, de drukkerij Zwartopwit, de ecodesigner Axelle Vertommen en de drukkerij Lannoo, loopt twee jaar en kreeg zonet financiële ondersteuning van Vlaanderen Circulair en OVAM. Papier hergebruiken maakt een groter verschil dan papier recycleren. De papierindustrie staat voor een enorme taak. Ze veroorzaakt 7 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Redopapers werd in 2015 opgericht door de 23-jarige grafisch ontwerpers Linde Luyten en Tille Lingier. Wat begon als een hobbyproject om papieroverschotten om te toveren tot creatieve papierwaren, groeide uit tot een duurzame onderneming. Na een succesvolle testcase in een pop-upwinkel besloten ze voltijds voor hun businessmodel te gaan. Het circulaire bedrijf werkt voornamelijk met papieroverschotten uit drukkerijen. Denk aan proefdrukken, misprints en restvellen.

Distributiedeal

“We upcyclen bestaande papiersoorten en transformeren ze onder meer in agenda’s, weekplanners en notitieboekjes”, verduidelijkt Linde Luyten. “Wij recycleren dus niet, ons doel is niet nieuw papier te maken. Onze methode is nog duurzamer, omdat de productie van geüpcyclede papierwaren veel minder energie en water kost dan het maken van dezelfde producten van gerecycleerd papier. Het is inspirerend om te zien hoe een misdruk een unieke cover voor een agenda of een notitieboekje kan worden. We bewijzen dat afval niet lelijk is, maar een bron van creativiteit.”

Redopapers, dat break-even draait met een omzet van 200.000 euro, haalt jaarlijks tot 5 ton papier op bij drukkerijen. Het bespaarde in 2023 bijna 100.000 liter water. De producten worden niet alleen verkocht via de eigen webshop, maar ook in een honderdtal winkels in Vlaanderen en Nederland. Een distributiedeal met Uitgeverij Lannoo mikt in 2025 op een verkoopboost in Nederland. De eerste jaren opereerde Redopapers vanuit een klein atelier, waar de twee oprichters ook instonden voor het versnijden, ontwerpen en inbinden van hun producten. Die werkwijze is door de groei van het bedrijf niet meer haalbaar. De productie is uitbesteed aan lokale partners, zoals de drukkerij Zwartopwit uit Herenthout en het maatwerkbedrijf Kunnig.

Kunnig neemt onder meer het stikken van notitieboekhoezen uit oude banners voor zijn rekening. “We zoeken altijd mogelijkheden om sociale tewerkstelling te bevorderen”, zegt Linde Luyten. Daarnaast is het bedrijf actief in onderzoekssamenwerkingen zoals Rerun, met UCLL. Dat project brengt papier- en kartonresten in de grafische sector in kaart, en onderzoekt hoe die op grote schaal circulair kunnen worden ingezet.

Voor de bedrijvenmarkt transformeert Redopapers oude pvc-banners en posters van bedrijven in notitieboekjes op maat, inclusief logo. Een recent voorbeeld is het project met Triënnale Kortrijk, waar 6.000 posters werden omgezet in scheurblokken.