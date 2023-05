Pringles vervangt chipsverpakking door recycleerbare papieren versie (video)

De iconische koker zal vanaf deze maand voor 90 procent uit papier bestaan, waardoor hij bij het papier- en kartonafval kan.

Ook de Pringles-branding ondergaat een metamorfose en krijgt een meer natuurlijke look.

“In het kader van ons ESG-programma Better Days hebben we hard gewerkt om meer te doen voor het milieu”, zegt Johan Van Batenburg, directeur van de fabriek in Mechelen.

“De recycleerbare koker is een volgende stap in onze weg naar een duurzame verpakking. Door de test met de papieren koker in 2020 weten we al dat de consumenten dol zijn op de nieuwe look.”

Miljard Pringles-kokers per jaar

Het innovatieteam heeft samengewerkt met de Belgische verpakkingsspecialisten van Sonoco om nieuwe machines te ontwerpen.

Wanneer alle technologie operationeel is, zullen de machines meer dan een miljard perfect verzegelde Pringles-kokers per jaar kunnen produceren.

100 miljoen euro

De machines worden de komende jaren gefaseerd geïnstalleerd op alle productielijnen van Pringles in Europa.

Met het volledige project, inclusief de implementatie van de nieuwe technologie, is een investering van meer dan 100 miljoen euro gemoeid.

Het productieproces van de nieuwe papieren koker zal ook in Pringles-fabrieken in het buitenland worden overgenomen.