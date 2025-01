Zowat alle bedrijven krijgen steeds meer duurzaamheidsregelgeving te verwerken. Het platform van Greenomy helpt hen om duurzaamheidsrapporten soepel en efficiënt samen te stellen. “Veel kleine bedrijven hoeven nog geen duurzaamheidsrapporten in te dienen, maar we willen hen wel al aan boord krijgen.”

Greenomy biedt softwareabonnementen aan die bedrijven helpen om hun duurzaamheidsdata efficiënt te verzamelen, te analyseren en te rapporteren volgens de Europese richtlijnen. Voorbeelden van die Europese regels zijn de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en de EU-Taxonomie. “Duurzaamheidsrapportage lijkt een administratieve last, maar het is een cruciale stap om bedrijven bewust te maken van hun impact op mens en milieu. Transparantie leidt tot actie”, zegt Marlies Gevaert, chief commercial officer bij Greenomy.

Met 55 medewerkers, van wie een groot aantal experts in regelgeving en informatica, is Greenomy klaar voor groei. De nadruk ligt op technologische innovatie en de uitbreiding van markten binnen en buiten Europa. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf nieuwe modellen, zoals licenties met ingebouwde adviesuren, om klanten nog beter te ondersteunen. “2024 was voor ons een uitstekend jaar”, vervolgt Marlies Gevaert. We hebben onze omzet fors zien stijgen, en onze ambitie voor volgend jaar is groot. 2025 en 2026 worden dé CSRD-jaren, waarin we sterk willen groeien. Wij hebben experts in huis die bedrijven niet alleen helpen met technologie, maar ook met de praktische toepassing ervan. Klanten krijgen via onze partnerschappen met adviesbureaus zoals PwC en Grant Thornton ook toegang tot begeleiding bij het opstellen van rapporten en strategische adviezen.”

Greenomy wil zich onderscheiden van concurrenten door technologie te combineren met diepgaande expertise in duurzaamheid. Dat is ook een van de redenen waarom het vorig jaar de Trends Impact Award – de duurzaamheidsprijzen voor bedrijven – in de categorie Technologie kreeg. “Die bekroning is een erkenning van ons werk en versterkt zowel onze marketing als ons werkgeversmerk”, benadrukt Annemarie McCurrach, het hoofd marketing bij Greenomy.

Allesomvattend

De organisatie bedient zo’n 100 bedrijven, voornamelijk middelgrote, maar verwacht een groei naar zo’n 500 klanten tegen 2026, wanneer de CSRD-verplichtingen voor meer ondernemingen van kracht worden. “We hebben een lijst van alle Belgische bedrijven die nu en morgen aan de CSRD moeten voldoen”, legt Marlies Gevaert uit. “Dat zijn in de eerste plaats bedrijven met een jaaromzet groter dan 50 miljoen euro. Veel kleinere kmo’s hoeven nog geen duurzaamheidsrapporten in te dienen, maar we willen hen wel al aan boord krijgen.”

Daarnaast zijn er kleine bedrijven die leverancier zijn van grotere beursgenoteerde bedrijven. Greenomy merkt ook daar een toenemende interesse in duurzaamheidsrapportering. “Dat heeft een spill-overeffect, vooral omdat CSRD ook gaat over de supplychain”, klinkt het. Greenomy krijgt nu al vragen van kleine bedrijven die willen weten hoe ze moeten omgaan met de vragenlijsten en de verzoeken van hun grote klanten. Ze willen weten of ze dat kunnen standaardiseren. “Onze verwachting is dat wanneer de CSRD in 2026 volledig van toepassing is voor alle bedrijven, kleine bedrijven de impact ervan echt zullen voelen en we dan veel meer interesse van hen zullen zien. We zijn ook van plan om volgend jaar de Europese kmo-rapportagestandaard – vSME – te digitaliseren op ons platform.”

Artemis, de rapportage-assistent op het platform, gebruikt artificiële intelligentie (AI) om onder meer duizenden publieke duurzaamheidsrapporten, relevante wetgeving en zelfs niet-gestructureerde documenten te analyseren en er essentiële informatie uit te halen. Zo kunnen bedrijven sneller en nauwkeuriger voldoen aan de rapportagevereisten.

“Voor CSRD zijn ook narratieve vragen belangrijk, zoals een beschrijving van het antidiscriminatiebeleid”, verduidelijkt Marlies Gevaert. “Artemis kan die automatisch beantwoorden op basis van geüploade documenten.” Daarnaast biedt het platform ook ondersteuning bij het beantwoorden van regelgevende vragen, het herformuleren van antwoorden en het delen van beste praktijken. Zo functioneert de software als een allesomvattende digitale assistent voor duurzaamheid.

Bedrijfsvoering

Duurzaamheid zit ook verweven in de bedrijfsvoering van Greenomy. Het bedrijf meet jaarlijks zijn CO2-voetafdruk en neemt maatregelen om die nog te verkleinen. Zo werken de medewerkers grotendeels op afstand, waardoor er minder verplaatsingen nodig zijn. Greenomy investeert in groene technologie. Sinds 2024 worden alleen nog refurbished laptops aangekocht. “Ons doel is om uiterlijk in 2026 B-Corp-gecertificeerd te zijn – en dus officieel een bedrijf te zijn dat behalve winst ook een sociale en milieu-impact wil genereren”, benadrukt Marlies Gevaert.

Intern is er ook een duurzaamheidscomité en worden er workshops over uiteenlopende thema’s georganiseerd, zoals duurzaam koken, duurzame schoonmaakproducten maken en kleding herstellen. “Zo blijven we bezig met duurzaamheid en proberen we iedereen bewust te maken van duurzame levensstijlen.”

Annemarie McCurrach benadrukt ook de inspanningen om zelfs op kleine schaal groen te denken. “We zorgen ervoor dat we niet allemaal op onze webcams zitten tijdens Google Meet-sessies om bandbreedte en dus ook het elektriciteitsverbruik te minimaliseren. Ook op kantoor hebben we een slim systeem dat de airconditioning en onze energiebronnen regelt. Elk detail telt.”