Hollywoodsterren Ashton Kutcher en Leonardo DiCaprio investeren in technologie die microplastics uit afvalwater filtert

Een Britse start-up heeft 10 miljoen dollar aan fondsen binnengehaald om zijn technologie die microplastics uit afvalwater filtert, op grote schaal te gaan ontwikkelen. De steun voor het bedrijf komt van heel wat bekende namen uit Hollywood waaronder Leonardo DiCaprio en Ashton Kutcher.

Matter is een jong bedrijf dat zich bezighoudt met de zoektocht naar oplossingen om microplastics op te vangen en te recycleren. Een van hun technologieën is een microvezelfilter die in wasmachines kan geïntegreerd worden om microplastics op te vangen voor het afvalwater wordt afgevoerd. Ze mikken onder meer op de Franse markt waar wetgeving het verplicht maakt om vanaf januari 2025 nieuwe huishoudelijke en commerciële wasmachines met dergelijke filters uit te rusten.

Daarnaast zet het bedrijf ook in op advies aan textielmerken om het ontstaan van microplastics in het productieproces beter te begrijpen en te helpen voorkomen.

Transformatie

Microplastics zijn kleine plastic deeltjes van minder dan vijf millimeter groot die onder meer vrijkomen bij de productie, het gebruik en het wassen van kleding en textiel. Bij een wasbeurt in een wasmachine kunnen tot 700.000 microplasticvezels in waterwegen belanden. Op dit moment zijn onze oceanen vervuild met naar schatting 171.000 miljard microplastics en onderzoek toont steeds duidelijker aan dat ze schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.

“De visie van Matter wordt bepaald door het streven naar een wereld zonder vervuiling door microplastics”, zegt Adam Root, de oprichter Matter. “We ontwikkelen de tools, technieken en haalbare oplossingen om deze transformatie te bewerkstelligen. Van bij het begin wisten we dat we als klein bedrijf met de intentie om dit wereldwijde probleem aan te pakken, zouden moeten samenwerken met partners die de schaal, visie en middelen hebben om ons te helpen om onze technologie zo snel en effectief mogelijk te kunnen vormgeven”, zegt hij.

Steun vanuit Hollywood

“De combinatie van de steun en de expertise van onze investeerders stelt ons in staat om ons werk te versnellen en van wasserijen naar toepassingen op industriële schaal te mikken”, gaat Root verder. “Zo willen we wereldwijd betekenisvolle reducties in de uitstoot van microverontreinigingen realiseren.”

De nodige financiële middelen en expertise heeft het bedrijf nu gevonden in steun van onder meer SoundWaves, een investeringsfonds voor duurzame business van onder meer Hollywood-acteur Ashton Kutcher en Guy Oseary, de manager van Madonna en de Red Hot Chili Peppers. Ook het investeringsplatform Regeneration.VC, waar Leonardo DiCaprio in de adviesraad zetelt, heeft steun toegezegd.