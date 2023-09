Donderdag brengt Kaira voor het eerst zijn filantropen en ondernemers van maatschappelijk verantwoorde start-ups samen. De incubator heeft al verschillende projecten ondersteund en gefinancierd en is nu op zoek naar nieuwe fondsen. “De groei van impactinvesteringen gaat vaak ten koste van filantropie in plaats van klassieke investeringen.”

“Systeemverandering vraagt om een duidelijke visie waar ondernemers aan moeten vasthouden”, zegt Hadiel Holail Mohamed. De onderneemster en coach, in een vorig leven nog advocaat gespecialiseerd in migratierecht, richtte vier jaar geleden Kaira op. Dat is een filantropisch financieringsfonds en platform voor bedrijven die focussen op maatschappelijke of ecologische impact. “Onze bijdrage is een hefboom voor die initiatieven om een start te maken. Daarom hechten we ook zoveel belang aan de ondernemer en het team.”

Waarom brengt u nu voor het eerst financiers en ondernemers samen?

HADIEL HOLAIL MOHAMED. “Het opzet is tweeledig. We willen onze community voor het eerst fysiek samenbrengen. Onze donateurs zullen er alle ondernemende pioniers kunnen ontmoeten.

Daarnaast zijn ook nieuwe filantropen geïnteresseerd in systeemverandering welkom. Zij kunnen meer informatie krijgen over de pioniers die zichzelf er nog eens voorstellen. Zo wordt het heel duidelijk en concreet welke projecten wij ondersteunen en hoe de verandering eruit kan zien.”

Welke projecten zijn dat?

HOLAIL MOHAMED. “We werken heel breed. Onze focus ligt op ideeën in een pionierende fase en een systeemveranderende intentie. Het project moet uniek zijn. Zo kreeg Living Soil Academy geefgeld en coaching om klassieke landbouwers een opleiding tot agro-ecologie te laten volgen. De eerste editie is intussen afgerond en duizend hectare landbouwgrond is in transitie. De tweede editie start dit najaar. Pensions for Change is dan weer een project in de financiële sector. Het wil pensioenfondsen, die traditioneel in schadelijke economieën worden belegd, richting duurzame alternatieven duwen. In België alleen al is er zo’n 150 miljard euro aan impactpotentieel. Ook hebben we Winnie Productions gesteund. De Brusselse cineaste Inés Eshun herkende zich niet in bestaande audiovisuele media en wil dat veranderen. Binnenkort komt hun eerste kortfilm Backstage met presentatrice en actrice Soe Nsuki uit. Zij zit er tevens in de raad van bestuur.”

Zijn er voorwaarden verbonden aan de steun?

HOLAIL MOHAMED. “We willen systemisch ondernemen ondersteunen met een uitgebreid netwerk via onze adviesraad, met coaching en fondsen. Centraal staat dus dat er sprake moet zijn van een duidelijk systemische impact richting meer ecologische en sociale rechtvaardigheid. Ook de schaalbaarheid, het team en de visie van het project zijn doorslaggevend.”

Hoe financiert u precies?

HOLAIL MOHAMED. “We geven tussen 5.000 en 15.000 euro. Voor sommigen is dat peanuts, voor anderen veel. Absoluut bekeken kunnen we met die kleine bedragen veel impact maken, omdat we aan het begin van het traject aan boord komen. We ondersteunen het pioniersmoment. Uit een bevraging van onze pioniers leren we dat het project er vaak niet zou gekomen zijn zonder onze steun. Dat maakt van ons de perfecte hefboom. Het staat de starters natuurlijk vrij om ook andere investeerders of subsidies aan te trekken. We zijn een versterking van het ecosysteem.”

Welke financiers wilt u bereiken?

HOLAIL MOHAMED. “We zoeken filantropisch geld. We verwachten geen financiële return, maar return in maatschappelijke waarde. We halen giften op en geven zelf giften. Die komen van kapitaalkrachtige particulieren en van bedrijven. Zo hebben onder meer Triodios foundation, ABN AMRO en BNP Paribas Fortis al geld gegeven.”

Geefgeld lijkt moeilijk in deze tijden. Wat zijn uw grootste uitdagingen?

HOLAIL MOHAMED. “Investeerders en filantropen willen vaak kortetermijnresultaten. Zo functioneert ons huidig investerings- en filantropisch klimaat. We moeten dat denkpatroon aanpassen. Systeemverandering is een werk van lange adem. We moeten dus op de lange termijn durven te denken en doen. Ondanks de ecologische en sociale urgentie blijft systeemverandering onsexy, conceptueel en dus moeilijk om daarvoor funding op te halen. Door pioniers te ondersteunen willen we hen aan de oppervlakte halen, zodat hun impact en het belang van systeemverandering tastbaarder wordt.

“Daarnaast zie je dat ook impactinvesteren aan belang wint. Dat is een goede zaak. Alleen gaat die groei vaak nog ten koste van filantropie in plaats van de klassieke investeringen. Netto vermindert dus het filantropisch budget. Dat is spijtig, want filantropie heeft in ons huidige systeem zeker haar transformerende waarde.”