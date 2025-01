Klimaatneutraal transport is ambitieus maar zeker haalbaar

Partner content

Met de Europese Green Deal en de groeiende vraag naar emissievrije oplossingen staan transporteurs, fabrikanten en banken voor een gedeelde uitdaging: hoe de transitie naar duurzaamheid versnellen zonder het financiële draagvlak te verliezen?

Terwijl pioniers zoals EUTRACO investeren in elektrische vrachtwagens en Volvo Trucks blijft innoveren in duurzame technologieën, spelen banken een cruciale rol door financieringsoplossingen te bieden die deze ambitieuze doelen haalbaar maken.

De transporteur: EUTRACO

De ambitie van logistieke speler EUTRACO is glashelder: tegen 2035 wil het volledig CO₂-neutraal opereren. Een doel dat verder gaat dan wat Europa vraagt, maar volgens CEO Serge Gregoir absoluut haalbaar is. “We hebben geen enkel excuus om dit niet te bereiken,” stelt hij. De eerste stap? Een investering van 14 miljoen euro in 50 elektrische vrachtwagens van Mercedes-Benz, die dit jaar geleverd worden. Met een batterijcapaciteit van 600 kWh en een actieradius van 500 kilometer zijn deze trucks het hart van een bredere verduurzamingsstrategie, waarin ook gebouwen en laadstations worden meegenomen. “Dit is geen losse aankoop, het is een transformatie van ons hele ecosysteem,” voegt Gregoir toe.

Serge Gregoir – CEO EUTRACO

Blijft de vraag: hoe maak je duurzame logistiek financieel haalbaar zonder de rekening door te schuiven naar de klanten? De hogere aankoopkosten van elektrische vrachtwagens – twee tot drie keer hoger dan een dieselvariant – kunnen ontmoedigend zijn. Gregoir ziet dit anders: “Het gaat niet alleen om wat een truck vandaag kost. Kijk naar de total cost of ownership. Elektrische trucks zijn goedkoper in onderhoud en energie. Die energie moet je trouwens zelf kunnen opwekken, wat je minder afhankelijk maakt van marktschommelingen in energieprijzen. Netonafhankelijkheid nastreven hoort een kerndoelstelling te zijn. Bovendien kun je met de juiste partners, zoals ING, creatieve financieringsoplossingen vinden.”

De fabrikant: Volvo Trucks

Volvo Trucks zet al tientallen jaren in op groene technologieën. Een tiental jaar geleden was er nog geen markt voor hun hybride trucks, maar de volledig elektrische vrachtwagens die de fabrikant sinds 2019 op de markt vindt wel zijn weg naar transporteurs. Al ziet Hugo Seghers dat er nog veel potentieel is in België: “In Nederland zien we bedrijfsleiders die zelf vragen om elektrische trucks aan te schaffen. Hier in België zijn het vaak nog de dealers die proactief op klanten moeten afstappen,” legt hij uit. Seghers wijst op een gebrek aan visie op lange termijn, zoals EUTRACO die ontwikkelt: “Elektrische trucks worden nog vaak als een dure optie gezien zonder rekening te houden met het energetisch ecosysteem, in plaats van als een strategische investering.”

Hugo Seghers – Volvo Trucks Belux

De bank: ING

De banken spelen in de verduurzaming van de logistieke sector een sleutelrol. Financiële instellingen begrijpen steeds beter dat vergroening niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid is, maar ook een kans om de eigen portefeuille te verduurzamen.

Lawrence Vanhove, Head of Transport & Logistics bij ING Business Banking benadrukt dat deze partnerschips essentieel zijn: “Ook financiële instellingen ervaren de druk om hun kredietportefeuille te vergroenen. We zitten dus samen in dezelfde boot als onze klanten. Daarom gaan wij graag het gesprek aan met onze klanten over de verduurzaming van hun vloot en hun logistieke gebouwen en faciliteren we investeringen in laadinfrastructuur en energie-opwekking en -opslag. Zo financieren we elektrische voertuigen op langere termijnen om de initiële meerkost behapbaar te houden voor onze klanten.”

5 lessen voor logistieke spelers

1. Technologie is klaar, nu nog de mindset.

Zowel EUTRACO als Volvo Trucks benadrukken dat de technologie om CO₂-uitstoot drastisch te reduceren al voorhanden is. Elektrische vrachtwagens, zoals de e-trucks met een actieradius van 500 kilometer waarin EUTRACO investeert, bewijzen dat verduurzaming haalbaar is. Wat vaak ontbreekt, is de helikoptervisie op lange termijn.”

2. Samenwerking is cruciaal.

De transitie naar duurzaamheid is geen soloreis. Banken, fabrikanten en logistieke spelers moeten samenwerken aan creatieve financieringsmodellen en technologische oplossingen. Denk aan het verlengen van leningstermijnen of het ontwikkelen van geïntegreerde ecosystemen met laadstations en lokale energieoplossingen – onder meer om zelf groene stroom op te wekken en op te slaan.

3. Klantgerichtheid blijft centraal.

Duurzaamheid hoeft niet ten koste te gaan van de klant. Zoals Serge Gregoir aangeeft: de ‘willingness to pay’ voor groene oplossingen is beperkt, dus transporteurs moeten manieren vinden om duurzame diensten te leveren zonder de prijzen fors te verhogen. “Het is onzin om te zeggen dat de klant altijd moet bijpassen. Elk logistiek bedrijf moet op zoek naar een recept waarbij verduurzaming en prijscontrole hand in hand gaan. Je kunt hogere tarieven rechtvaardigen als je waarde toevoegt en klantgericht opereert.”

4. Regulering als katalysator.

Initiatieven zoals ETS II (die emissiekosten aan fossiele brandstoffen koppelt) en de kilometerheffing op basis van CO₂-uitstoot vanaf 2026, dwingen transportbedrijven om duurzamere keuzes te maken. Proactief anticiperen op deze regelgeving geeft een concurrentievoordeel en voorkomt hoge kosten op lange termijn.

5. Duurzaamheid als employer branding.

Investeren in duurzaamheid trekt niet alleen klanten aan, maar ook talent. Werknemers met een breed perspectief waarderen bedrijven die een duidelijke visie op duurzaamheid hebben. Hugo Seghers: “Bedrijven met een solide duurzaamheidsbeleid zullen op termijn winnaars zijn.”