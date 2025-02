ESG-rapportage verplicht voor grote bedrijven, maar zo haal je er als kmo je voordeel uit

Partner content

De nieuwe ESG-rapportageverplichting wordt vanaf dit boekjaar een verplichting voor grote ondernemingen. Maar omdat die hun hele waardeketen in kaart moeten brengen, zullen ook vele kmo’s met die nieuwe verplichting worden geconfronteerd. Wat betekent dat nu concreet? En hoe haal je er als kmo ook zelf iets uit? Katelijne Norga van adviesbureau Pantarein en Marc Callier van ING antwoorden op 5 essentiële vragen.

1. Waar gaat de ESG-rapportageverplichting over?

Katelijne Norga: “Het gaat om een Europese verplichting: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Elk groot Europees bedrijf wordt vanaf boekjaar 2025 verplicht jaarlijks een duurzaamheidsrapport te publiceren, met informatie over zijn acties op het vlak van ESG: milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Die grote bedrijven zullen daarvoor ook informatie opvragen bij al hun leveranciers, bijv. over hun CO 2 -uitstoot of over wat ze doen om corruptie te bestrijden. Op die manier worden ook kmo’s verplicht om over hun duurzaamheidsaanpak te rapporteren.”

2. Waarom zou ik als kmo aandacht besteden aan ESG?

Marc Callier: “Meer aandacht voor ESG en duurzaamheid biedt heel wat economische kansen. Wie inspeelt op markttrends en veranderend consumentengedrag, kan zich differentiëren. Dat kan resulteren in een hoger marktaandeel en mogelijk zelfs in nieuwe producten of diensten. Zo bescherm je de waarde van je bedrijf en creëer je ook waarde. Bedrijven met een goed plan, die geloofwaardige inspanningen leveren inzake duurzaamheid, kunnen bovendien rekenen op aantrekkelijke financieringsvoorwaarden bij hun bank.”

Marc Callier – ING België

3. De rapportageverplichting betekent extra administratief werk. Hoe los je dat op als kmo?

Katelijne Norga: “Er is een Europese leidraad beschikbaar waarmee je op een gestandaardiseerde manier de nodige informatie kan verzamelen. De Belgische overheid zal met die zogenaamde VSME-standaard aan de slag gaan. Maar als kmo kan het ook interessant zijn om te anticiperen en zelf een rapport voor te bereiden. Zo hoef je niet telkens opnieuw vragenlijsten in te vullen, wanneer je klanten er naar vragen. Dat levert tijdswinst op.”

4. Welke tips hebt u voor kmo’s die hier werk van willen maken?

Katelijne Norga: “Stel een rapport op dat niet alleen voldoet aan de administratieve verplichtingen, maar maak er ook een communicatief sterk verhaal van. Gebruik het rapport om stakeholders zoals klanten, aandeelhouders of investeerders te informeren en te engageren. Met een sterk verhaal en rapport betrek je ook je medewerkers en zien zij het resultaat van alle inspanningen.”

5. Welke ondersteuning mag ik verwachten van mijn bank?

Marc Calllier: “Je bedrijf duurzamer maken en aanpassen aan het gewijzigde wetgevend kader vergt aanzienlijke investeringen. ING heeft een uitgesproken rol als financier van zulke investeringen. We bieden daarvoor ook financiële stimuli of ondersteuning, bijvoorbeeld door onze samenwerking met de EIB en specifieke producten. Daarnaast hechten we veel belang aan informatie en ondersteuning van onze klanten: we zorgen dat onze bankiers onderlegde gesprekspartners zijn inzake ESG en werken samen met expert-partners zoals Pantarein die onze klanten verder kunnen begeleiden.”