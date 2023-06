‘De prijs van leidingwater zal verdubbelen’

De kostprijsberekening van het leidingwater is verkeerd, stelt Dirk Fransaer in een gesprek met Trends. Fransaer nam op 1 juni afscheid als CEO van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) en maakte een transfer naar LIST, het Luxembourg Institute of Science and Technology, zeg maar het Luxemburgse VITO.

“In de prijs van het leidingwater zit ook de kostprijs om het afvalwater te zuiveren, met als resultaat dat de prijs voor leidingwater zal verdubbelen de komende jaren,” zegt Fransaer.

“Dat komt onder meer omdat je bij nieuwbouw een regenwaterput moet installeren. Als de vraag naar leidingwater daalt omdat we meer regenwater gebruiken of omdat de industrie massaal voor het hergebruik van water gaat en zelfs afkoppelt van het drinkwaternet, dan moet de zuivering van het afvalwater, dat niet afneemt in volume, gefinancierd worden met een dalende verkoop van leidingwater. Dat betekent dat de drinkwatermaatschappij de leidingwaterprijs zal moeten verhogen.

“Men moet zich trouwens beginnen af te vragen of het nog zinvol is gezuiverd drinkwater door een leiding te sturen. Van het leidingwater gebruiken we slechts 10 procent als echt drinkwater. De rest gebruiken we vooral om het toilet door te spoelen. Het kan veel efficiënter en duurzamer zijn thuis een filter aan de kraan te hangen dan drinkwater door leidingen te sturen.”

‘Capaciteitstarief schiet doel voorbij’

Fransaer vindt ook dat het capaciteitstarief zijn doel voorbij schiet. Sinds 1 januari wordt de vergoeding voor het gebruik van het distributienet berekend op basis van uw piekverbruik en niet meer op basis van uw totale elektriciteitsverbruik. Dat capaciteitstarief moet verbruikspieken afromen, zodat minder investeringen in het distributienet nodig zijn.

“Maar als het doel is het elektriciteitsverbruik beter te spreiden, dan moet je het verbruik tijdens de piekuren belasten en niet tijdens de daluren of ’s nachts,” zegt Fransaer.

“Door het capaciteitstarief continu toe te passen, verschuiven gezinnen hun verbruik niet of onvoldoende, omdat het toch geen zin heeft.

“Ik heb in mijn garage een laadstation voor mijn elektrische auto. Tot voor de invoering van het capaciteitstarief gebruikte ik dat laadstation. Nu niet meer, ook ’s nachts niet, omdat het piekverbruik te hoog is. Nu laad ik de autobatterij op via het klassieke stopcontact”, zegt Dirk Fransaer.

“Het capaciteitstarief zorgt wel voor een daling van de piekbelasting maar verschuift de belasting niet echt.”

‘Hernieuwbare energie is pas duurzaam als ze ook betaalbaar is’

Volgens Fransaer slaan we in Vlaanderen en Europa de bal mis met de energie- en klimaattransitie. Lees het integrale interview met hem hier: