Duitse keramiekfabrikant Villeroy & Boch neemt Belgische sanitairfabrikant Ideal Standard Group over

Keramiekfabrikant Villeroy & Boch neemt kranen- en sanitairfabrikant Ideal Standard Group, met hoofdzetel in België, over. Dat heeft Villeroy & Boch maandag bekendgemaakt. Het bedrijf ziet de omzet in de divisie badkamer en wellness daarmee verdubbelen naar 1,4 miljard euro, klinkt het. “We worden hierin een van de grootste spelers op de Europese markt”, aldus topman Frank Göring.

De Ideal Standard Group wordt voor de overname gewaardeerd op zowat 600 miljoen euro. De overname zal gefinancierd worden met eigen middelen en vreemd kapitaal ten belope van 250 miljoen euro. De overname moet begin volgend jaar rond zijn.

Villeroy & Boch overwoog begin 2020 al eens om zijn concurrent over te nemen, maar wegens de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende onzekerheden werd daar toen van afgezien.

Hoofdzetel in Brussel

Ideal Standard Group heeft zijn hoofdzetel in Brussel. Het bedrijf stelt zowat 8.500 mensen tewerk en was vorig jaar goed voor een omzet van 737 miljoen euro.

Villeroy & Boch was vorig jaar goed voor een omzet van bijna een miljard euro en stelt zowat 6.400 mensen tewerk. (Belga)