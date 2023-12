Duco Sickinghe en co halen 377 miljoen op

De investeringsmaatschappij Fortino haalt 377 miljoen euro op om te investeren in Europese softwarebedrijven. Het nieuwe fonds past in de groei en de internationalisering van het bedrijf.

Fortino Capital Partners heeft gisteren de kapitaalophaling van zijn nieuwe fonds afgesloten op 377 miljoen euro. Het is het vierde fonds uit de stal van de investeringsmaatschappij van de Fortino-oprichter Duco Sickinghe en de CEO Renaat Berckmoes, in een vorig leven respectievelijk CEO en CFO bij Telenet.

‘We willen minstens vijftien investeringen doen’ Renaat Berckmoes, CEO Fortino

Fortino investeert in groeibedrijven in de bedrijfssoftware. Het nieuwe fonds, PE II, richt zich op bedrijven die al wat op de teller hebben staan. “We richten ons op Europese softwarebedrijven die al een positieve bedrijfskasstroom draaien en minimaal een omzet van 5 miljoen euro realiseren. Het is niet gericht op het segment van durfkapitaal en investeringen in een vroeg stadium”, zegt Fortino-CEO Renaat Berckmoes. “We willen minstens vijftien investeringen doen. De minimale investering is 10 miljoen euro. We hebben een goed gevulde pijplijn en verwachten begin volgend jaar nog enkele investeringen te kunnen aankondigen.”

Het nieuwe fonds volgt het PE I-fonds op, waarmee Fortino in 2017 242 miljoen euro ophaalde. “Dat fonds is volledig geïnvesteerd in tien participaties en daar hebben we al enkele exits mee verwezenlijkt. Daarom was het tijd voor een nieuw fonds”, voegt Duco Sickinghe toe, uitvoerend voorzitter bij Fortino.

Dat nieuwe fonds heeft al vier investeringen gedaan, waarvan er een al verkocht is. “We zijn er kapitaal voor beginnen op te halen in 2022. Daar hebben we al een deel van aan het werk gezet, met die ene exit als resultaat”, zegt Renaat Berckmoes.

De investeerders erkennen dat het investeringsklimaat in die korte tijd danig is veranderd door de hogere rentes en het andere macro-economische klimaat. “Vorig jaar viel het nog mee om kapitaal op te halen, vanaf dit jaar was dat al een pak moeilijker”, zegt de CEO.

53 participaties en 22 exits staan op het conto van Fortino.

“Omdat we met onze vorige fondsen goede rendementen hebben gehaald, wisten we voldoende investeerders te overtuigen. Zonder die rendementen lukt dat niet”, voegt Duco Sickinge toe. “In 2021 en 2022 hebben we negen participaties verkocht. Dat was op de piek van de markt, en dus goede timing. Dat heeft ook zeker geholpen.” Sinds zijn oprichting heeft Fortino 53 investeringen gedaan en 22 exits gerealiseerd.

Het nieuwe fonds past ook in de internationale uitbreiding van de investeringsmaatschappij. “We zijn tien jaar geleden begonnen in België. Naar aanleiding van ons eerste PE-fonds openden we een kantoor in Nederland. Ondertussen hebben we ook een zetel in Duitsland om zijn economische belang in de Europese Unie”, zegt Renaat Berckmoes.