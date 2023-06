Dirk Fransaer is nieuwe CEO van LIST, het Luxemburgse VITO

Dirk Fransaer begint vandaag, 1 juni, als CEO ad interim bij LIST, het Luxemburg Institute of Science and Technology. LIST is de Luxemburgse tegenhanger van VITO, het Vlaamse Instituut voor Technologisch onderzoek. LIST telt 800 werknemers en krijgt een jaarlijkse overheidsdotatie van 60 miljoen euro. “Dat is verhoudingsgewijs een heel groot budget voor een klein land als Luxemburg”, zegt Dirk Fransaer.

Dirk Fransaer was van april 2001 tot vorige week 24 mei de CEO van VITO. Normaal gezien zou de Lokerenaar op 1 september stoppen als CEO van VITO, maar het mandaat werd vroeger stopgezet zodat de nieuwe CEO van VITO, Inge Neven, de nieuwe beheersovereenkomst tussen VITO en de Vlaamse regering kan voorbereiden. “Als ik zou blijven zitten als CEO van VITO tot eind augustus, dan zou ik de raad van bestuur van juni voorbereiden. Maar als mijn adviezen niet zouden rijmen met de plannen van Inge Neven, leek het beter dat Inge die raad van bestuur zou voorbereiden. Maar dat moet je wel in functie zijn als CEO. Vandaar een ‘clean break’ op 24 mei”, zegt Dirk Fransaer.

LIST wist dat Dirk Fransaer op 1 september met pensioen zou gaan. “Ze wilden mij vanaf 1 september contracteren. Maar omdat ze vervroegd afscheid namen van de huidige CEO en omdat ik vervroegd bij VITO ben gestopt, gaat mijn mandaat bij LIST op 1 juni in”, zegt Dirk Fransaer.

Ruimtevaart is speerpuntsector

De uitdagingen bij LIST zijn grotendeels dezelfde als bij VITO. Via wetenschappelijk onderzoek moet LIST de Luxemburgse economie helpen de weg te vinden naar een innovatieve en duurzame economie. “Luxemburg zet sinds de eeuwwisseling sterk in op innovatie”, zegt Dirk Fransaer. “De thema’s zijn wel anders dan bij VITO. Een chemische sector is er bijvoorbeeld niet in Luxemburg. De ruimtevaartindustrie is hier een speerpuntsector. Luxemburg is een van de landen die mijnbouw in de ruimte erkent, zoals het ontginnen van ertsen op de maan of asteroïden. Dat zal even snel doorbreken als artificiële intelligentie.”

LIST heeft Dirk Fransaer ook aangetrokken om zijn ruime ervaring in het opzetten van samenwerkingsverbanden met de industrie, zijn interacties met de beslissingsmaker bij de Europese Commissie en zijn connecties bij de Verenigde Naties rond thema’s als duurzame ontwikkeling.