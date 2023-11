De langverwachte top in San Francisco tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping is afgelopen. We bespreken de belangrijkste vijf akkoorden die de twee wereldleiders hebben bereikt. Van meer luchtverkeer en militaire gesprekken tot een AI-regelgeving.

Deze week ontmoetten de leiders van de machtigste twee landen elkaar tijdens een top in San Fransisco. Het ging om het eerste bezoek van Xi Jinping aan de Verenigde Staten sinds 2017. Biden en Xi hebben elkaar voor het laatst gesproken tijdens een G20-bijeenkomst in Bali in november vorig jaar.

De relatie tussen de VS en China is al even gespannen, onder meer door de Chinese gedeeltelijke steun voor de Russische oorlog in Oekraïne en de Chinese bedreigingen aan Taiwan. Zoals verwacht hebben Biden en Xi geen doorbraken bereikt over de meest gevoelige thema’s, maar in een bericht op X verklaarde Biden dat beide leiders “echte vooruitgang” hadden geboekt.

Dit zijn de belangrijkste vijf overeenkomsten die de leiders van China en de VS hebben bereikt.

1. Herstel van militaire topcommunicatie

Na een lange periode van radiostilte willen de Verenigde Staten en China de militaire communicatie met elkaar hervatten. Die stap is “van cruciaal belang”, zei Biden, want zonder uitwisselingen zijn ongelukken en misverstanden mogelijk. Volgens de meereizende journalisten staat er een onderhoud op de agenda tussen de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin en zijn Chinese evenknie. Ook zullen er operationele gesprekken plaatsvinden tussen hooggeplaatste personen in de legerleiding van beide landen.

De twee presidenten spraken ook af de communicatielijnen tussen hen beiden open te houden. “Hij en ik zijn overeengekomen dat we elk de telefoon kunnen nemen om direct te bellen en dat we dan gehoor krijgen”, verzekerde Biden.

I value the conversation I had today with President Xi because I think it's paramount that we understand each other clearly, leader to leader.



There are critical global challenges that demand our joint leadership. And today, we made real progress. pic.twitter.com/rljB0Ow7JA — President Biden (@POTUS) November 15, 2023

2. Dialoog over artificiële intelligentie

De VS en China zijn overeengekomen een werkgroep op te richten voor een dialoog over artificiële intelligentie (AI), waarbij Washington de noodzaak van een verbeterde regelgeving voor de opkomende technologie benadrukt.

Een hoge functionaris van de regering-Biden zei eerder dat het Witte Huis bezorgd was over het gebruik van AI door China, met name voor militaire doeleinden. Biden benadrukte ook de noodzaak om het intellectueel eigendom van de VS te beschermen. Toch bleef de VS bereid met hun rivaal aan dit vraagstuk te werken, zei de functionaris, die anoniem wenste te blijven.

3. Meer luchtverkeer tussen China en de VS

De VS en China streven ernaar het aantal directe vluchten tussen hun landen te verhogen. Voordat covid-19 de wereld in lockdowns stortte, waren er gemiddeld 340 vluchten per week tussen de twee landen. Na de pandemie is dat aantal vluchten nooit volledig hersteld. Amerikaanse functionarissen zeiden vorige maand dat vluchten tussen de VS en China zouden toenemen tot 70 per week vanaf 9 november. Vanaf volgend jaar moet het aantal nog verder stijgen.

4. Meer uitwisseling

Beide partijen hebben ingestemd met een uitbreiding van educatieve, studenten-, jeugd-, culturele, sport- en zakelijke uitwisselingen. De twee landen hebben de voorbije jaren strenge visumbeperkingen opgelegd naarmate de bilaterale betrekkingen verslechterden.

Chinese studenten, journalisten, ambtenaren en politici van de Chinese Communistische Partij konden de voorbije jaren maar moeilijk naar de VS reizen. Anderzijds was het voor zakenmensen moeilijk China te betreden vanwege de strenge coronamaatregelen in het land, en journalisten uit het andere land werden in 2020 door zowel China als de VS geweerd. Die laatste beperkingen waren al deels versoepeld.

I’ve just concluded a day of meetings with President Xi, and I believe they were some of the most constructive and productive discussions we’ve had.



We built on groundwork laid over the past several months of diplomacy between our countries and made important progress. pic.twitter.com/0RT1q0FZHr — President Biden (@POTUS) November 16, 2023

5. Oprichting werkgroep rond verdovende middelen

In de Verenigde Staten maakt de populaire drug fentanyl al jarenlang burgerslachtoffers. Het middel is ietwat vergelijkbaar met morfine, maar de werking is sterker. Slachtoffers kunnen sterven aan een overdosis van synthetische opioïden.

China heeft ermee ingestemd op te treden tegen zendingen van chemische ingrediënten die nodig zijn om fentanyl te maken. Er zijn vandaag al handelsbeperkingen tegen die middelen en tegen het verschepen van gespecialiseerde pillenpersen, maar die kunnen te makkelijk worden omzeild.

Een nieuwe werkgroep die de VS en China willen oprichten, moet niet alleen de verspreiding van fentanyl in de VS tegengaan, maar wereldwijd. Daarnaast moet de werkgroep in de toekomst maatregelen die beide landen nemen, helpen te coördineren in de strijd tegen drugs.

