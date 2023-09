Dertig miljoen euro voor modernisering Aqualibi

Het attractiepark Walibi in Waver investeert 30 miljoen euro in de modernisering van waterpark Aqualibi. Dat waterpark is sinds 28 augustus gesloten voor die werken en zal op 22 december heropenen. Dat heeft Walibi donderdag gemeld.

Het waterpark krijgt een nieuwe toren met vier glijbanen en zal met 1.000 m2 uitgebreid worden, waardoor de totale oppervlakte toeneemt tot 8.000 m2. Behalve de nieuwe attracties wordt ook ingezet op duurzaamheid: de isolatie wordt versterkt, er worden twee nieuwe verwarmingssystemen geïnstalleerd en er worden 5.442 zonnepanelen geplaatst door Engie, onder meer op carports boven 600 parkeerplaatsen.

Het milieuluik van de modernisering van Aqualibi kadert in de plannen van het Waverse pretpark om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn. Het is onder andere de bedoeling om het energieverbruik met 80 procent terug te dringen vanaf 2024. Ruim 80 procent van de productie van de nieuwe zonnepanelen zal ter plaatse gebruikt worden.