Volgens Herman Matthijs, professor openbare financiën aan de universiteiten van Brussel en Gent, is er bij de Belgische politie een enorme versnippering van de middelen. Dat zegt hij in een reactie op de doorlichting van de inkomsten en uitgaven van de politie die Trends deed.

De lokale politie opereert in 185 politiezones, waarin naburige steden en gemeenten samenwerken. Dat is verre van optimaal, het model mist schaalgrootte. “De helft van de politiezones telt tussen 25.000 en 50.000 inwoners. Slechts 22 zones, of geen achtste van het totaal, hebben meer dan 100.000 inwoners”, vertelt Herman Matthijs. Te veel zones missen de nodige slagkracht voor een optimale financiering.

De versnippering in 185 zones leidt tot een bijkomend probleem. “Er is geen uniformiteit”, merkt Herman Matthijs op. “Elke zone heeft een eigen personeelsdienst, informaticabeheer, aankoopbeleid, schoonmaak, catering. Er is geen standaardisatie. Het is zelfs niet eenvoudig voor een zone met een naburige zone via de informaticasystemen te communiceren. De ene zone heeft Volvo’s in het wagenpark, de andere rijdt met BMW’s. In Nederland gebeurt de aankoop centraal. In België kan dus enorm veel laaghangend fruit worden geplukt.”

