Danone verwacht meer omzet na prijsverhogingen

De Franse voedingsgroep Danone heeft haar omzetverwachting voor het hele jaar verhoogd, nu blijkt dat de vraag van consumenten op peil blijft ondanks forse prijsstijgingen. Dat bleek woensdag bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers van Danone, dat merken in huis heeft als Actimel, Activia, Alpro en Evian.

Danone boekte in de eerste drie maanden van het jaar een omzet van 6,96 miljard euro, 11,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei, die groter was dan analisten hadden verwacht, was bijna uitsluitend het gevolg van prijsverhogingen. De verkochte volumes bleven nagenoeg stabiel.

Voor het hele jaar verwacht Danone een omzetstijging van 4 tot 6 procent, waar dat tot nu toe 3 tot 5 procent was. De groep verwacht ook een “gematigde” verbetering van de operationele marge. De consumentenvraag houdt tot nu toe grotendeels stand ondanks de sterkste prijsverhogingen in jaren bij vele bedrijven, die daarmee de fors hogere kosten doorrekenen aan de klanten. Ook bedrijven als Nestlé en Coca-Cola kwamen onlangs al met beter dan verwachte omzetcijfers, terwijl PepsiCo en Procter & Gamble hun omzetprognoses verhoogden.