Bij radiatorenproducent Vasco in het Limburgse Dilsen zijn 70 van de 130 jobs bedreigd. Het bedrijf wil de productie van de radiatoren tegen de zomer van volgend jaar naar Tsjechië verhuizen. Dat heeft de directie donderdagochtend aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad, zegt ABVV Metaal-secretaris Jorgo Triantafyllidis.

Het collectief ontslag betreft de radiatorenafdeling. De afdelingen vloerverwarming en ventilatiesystemen blijven gespaard, zegt Triantafyllidis. Het bedrijf, dat eigendom is van de Zwitserse multinational Arbonia, kampt al enige tijd met zware concurrentie van alternatieve verwarmingssystemen. Sinds begin dit jaar zat personeel van de getroffen afdeling al 90 dagen thuis onder technische werkloosheid.

Het nieuws van het collectief ontslag komt dus niet geheel onverwacht, maar de timing, midden in de vakantieperiode, stoot de mensen tegen de borst, zegt de vakbondsman. “Drie weken geleden hadden we nog een vergadering, en toen was er niets aan de hand.” Directie en vakbonden starten nu een consultatie- en informatiefase op, zoals voorzien in de wet-Renault. Jos Vaessen richtte Vasco in de jaren 70 op. Een vijftal jaar geleden kwam het bedrijf in handen van Arbonia.