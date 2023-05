CM neemt het op voor wie thuis wil blijven: ‘Het lijkt alsof iedereen die thuis zit, een profiteur of luierik is’

De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, vindt het niet kunnen dat sociale rechten steeds meer gekoppeld worden aan voorwaarden. Dat zegt hij in zijn toespraak naar aanleiding van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging.

Van Gorp haalt in het bijzonder uit naar de toenemende kritiek vanuit de politiek op mensen die thuis zitten zonder werk, ziek zijn of voor de kinderen zorgen. “Als je sommige politici vandaag bezig hoort, lijkt thuis verboden terrein, lijkt het of iedereen die thuis zit, een profiteur of luierik is”, aldus de CM-topman. Hij verwijst onder meer naar voorstellen van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, om kinderen verplicht naar de opvang te sturen, of voor een verplichte basisbaan voor wie twee jaar werkloos is.

Sociale rechten, aldus Van Gorp, worden steeds meer gekoppeld aan voorwaarden. “Het druist in tegen alles waar ons sociaal zekerheidsmodel voor staat”, klinkt het. De CM-voorzitter zegt onbehagen te voelen bij al die voorstellen uit politieke hoek. “Steeds meer voorstellen ademen een diep wantrouwen uit tegenover kwetsbare mensen”, vindt hij.

Van Gorp bepleit een andere aanpak, met de economie die ten dienste staat van de mens. Concreet denkt hij aan een uitbreiding van het geboorteverlof zodat ouders thuis zorg kunnen opnemen, hogere preventiebudgetten en een beter evenwicht tussen werk en gezin.