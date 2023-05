Christian Homsy nieuwe voorzitter bij farmabedrijf Mithra

Het Belgische farmabedrijf Mithra krijgt een nieuwe voorzitter. Christian Homsy volgt Christian Moretti op, zo maakte het bedrijf maandag voor beurs bekend. Moretti was in de zomer van vorig jaar aangesteld als voorzitter na het plotse vertrek van Ajit Shetty om persoonlijke redenen. Zijn mandaat liep deze maand af.

De nieuwe voorzitter heeft meer dan dertig jaar ervaring in Life sciences, zo was hij onder meer betrokken bij de oprichting van de biotechnologiebedrijven Capstan en Celyad. “Zijn ervaring biedt stabiliteit en perspectief, onschatbare troeven voor Mithra tijdens de huidige transitie, terwijl we onze ambitie voortzetten om wereldleider te worden in het domein van vrouwengezondheid”, zegt de CEO David Horn Solomon in een persbericht.

Solomon zelf kwam pas in april van dit jaar aan het hoofd van het Luikse bedrijf te staan, ter vervanging van Leon Van Rompay. Ook Solomon heeft heel wat ervaring: hij stond aan het hoofd van verscheidene biotech- en farmabedrijven in de VS en Europa. Daarnaast maakte Mithra maandag ook de benoeming van Inge Beernaert bekend als hoofd van het remuneratiecomité, en Jacques Galloy als hoofd van het auditcomité. Het aandeel van Mithra opende maandag met een licht verlies, op een overwegend groene beurs.