Het Chinese ByteDance, de eigenaar van TikTok, vecht in de Verenigde Staten tegen een handelsverbod. Als het die strijd zou verliezen, overweegt de Chinese overheid een scenario waarin Elon Musk de Amerikaanse activiteiten van TikTok zou overnemen.

De komende tijd wordt cruciaal voor de toekomst van de populaire video-app TikTok in de VS, want er hangt de sociale media-app een verbod boven het hoofd. Amerikaanse beleidsmakers vrezen al langer dat de Chinese overheid toegang heeft tot gebruikersgegevens van TikTok via ByteDance, wat een risico zou vormen voor de privacy en veiligheid van miljoenen Amerikanen. Daarnaast bestaat de zorg dat TikTok wordt gebruikt om propaganda te verspreiden of de publieke opinie te beïnvloeden.

Nieuwe wetgeving in de VS dIngt ByteDance om TikTok’s Amerikaanse activiteiten te verkopen of te sluiten, tenzij het bedrijf kan aantonen dat de app geen bedreiging vormt. ByteDance vecht het verbod aan bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, maar de rechters lijken de wet die een verbod ondersteunt te zullen handhaven. De Chinese overheid wil dat TikTok onder ByteDance blijft, maar bereidt zich voor op alternatieven.

Verkoop aan Musk

Een van die opties zou zijn dat Musk, via zijn platform X (voorheen Twitter), TikTok in de VS overneemt. Dat melden bronnen van Bloomberg. Dit zou X kunnen versterken als straks 170 miljoen Amerikaanse TikTok-gebruikers filmpjes bekijken op X. Een ander mogelijk voordeel voor Musk zit in de enorme hoeveelheid data van TikTok. Die zou kunnen dienen om de algoritmes te trainen van xAI, het bedrijf dat modellen voor generatieve AI ontwikkelt. Musk staat positief tegenover een verkoop van TikTok en heeft eerder gezegd dat een volledig verbod ingaat tegen vrijheid van meningsuiting.

Een verkoop van TikTok’s Amerikaanse activiteiten zou juridisch en praktisch ingewikkeld zijn, met impact op zowel Amerikaanse als Chinese aandeelhouders. De Chinese overheid heeft zeggenschap over ByteDance door een “gouden aandeel” en controleert de export van cruciale algoritmen, wat elke verkoop bemoeilijkt. Een eventuele verkoop zou moeten worden goedgekeurd door zowel de Chinese als de Amerikaanse overheid. ByteDance blijft dan weer inzetten op een juridische strijd om de Amerikaanse activiteiten te behouden.

TikTok ‘redden’

President-elect Trump wil het verbod, dat ingaat op 19 januari, uitstellen om onderhandelingen mogelijk te maken. Hij heeft aangegeven TikTok te willen “redden”. Andere geïnteresseerden in TikTok zijn onder meer investeerders via Project Liberty en technologiebedrijven zoals Microsoft en Oracle.

De komende weken zullen cruciaal zijn voor de toekomst van TikTok in de VS, met implicaties voor de verhouding tussen de VS en China.