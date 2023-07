CEO van Britse overheidsbank NatWest stapt op na rel met Nigel Farage

De topvrouw van de Britse bank NatWest, Alison Rose, neemt met onmiddellijke ingang ontslag. Ze was onder druk komen te staan nadat bekendraakte dat de bankrekeningen van de extreemrechtse politicus Nigel Farage waren afgesloten.

Rose, door de openbare omroep BBC de machtigste vrouw in de Britse bankensector genoemd, gaf toe “een zware beoordelingsfout” te hebben gemaakt.

Politiek standpunt

Het ging om de rekeningen bij de private bank Coutts, een filiaal van NatWest. Farage, oud-leider van UKIP en de Brexit Party en tegen immigratie, verwijt de bank politieke standpunten in te nemen en moraalridder te willen spelen. Hij zou door “tien” banken zijn afgewezen, zonder namen te noemen.

Volgens de politicus bracht hij de zaak naar buiten omdat hij meent dat er nog tienduizenden andere Britten onrechtvaardig zijn behandeld door de banksector.

Alison Rose kwam onder vuur te liggen nadat bleek dat ze contact had gehad met een journalist van de Britse openbare omroep BBC. Daarbij zou ze hebben laten uitschijnen dat de sluiting van de bankrekeningen van Farage te maken had met een gebrek aan vermogen, waardoor hij niet langer klant kon zijn bij de private bank.

Maar documenten van Farage toonden aan dat Coutts “zich zorgen maakte om haar reputatie” door de banden met de politicus.

De affaire leidde tot heel wat verontwaardiging. Zelfs de Britse premier Rishi Sunak sprak er zich over uit en zei dat niemand de toegang tot bankdiensten zou mogen worden ontzegd als gevolg van zijn politieke standpunten.

Overheidsbank

Alison Rose werd in 2019 als eerste vrouw ooit CEO bij een van de vier grootste banken in het Verenigd Koninkrijk. Haar ontslag is woensdag aanvaard door de raad van bestuur, klinkt het. Paul Twaithe, verantwoordelijke voor commerciële activiteiten, volgt haar ad interim op.

NatWest moest tijdens de financiële crisis van 2008 door de Britse overheid gered worden – de staat is nog altijd de grootste aandeelhouder. De bank telt 19 miljoen klanten en 60.000 medewerkers.