Catherine De Bolle (Europol): ‘Bij succesvolle cyberaanvallen op bedrijven is de menselijke factor zeer belangrijk’

Circa één op de acht bedrijven in Vlaanderen loopt het risico slachtoffer te worden van een cyberaanval. De gevolgen kunnen bijzonder groot zijn. Een goede beveiliging zou voor elk bedrijf een absolute prioriteit moeten zijn. Dat zegt Catherine De Bolle, topvrouw van de Europese politiedienst Europol in Trends Talk van dit weekend. Maar een goede beveiliging is niet voldoende. Vaak zijn het medewerkers die in de val lopen, aldus De Bolle.

“Slechts 2 % van de ransomware attacks zijn succesvol. Dus 98 % is niet succesvol,” zegt De Bolle. “Wij noemen dat de wannabe cybercriminelen. Er is veel te koop op internet, er zijn veel gratis mogelijkheden om phishing-e-mails te sturen, om de technologie van het internet te halen om cyberaanvallen te organiseren, maar je moet er toch nog wel wat kennis over hebben.

“We hebben al zeer veel cyberaanvallen, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat slechts 2 % van de aanvallen succesvol zijn, dus 98% is dat niet. Dat is dikwijls dankzij de human factor – de menselijke factor – waarbij op de zwakheden van een bedrijf wordt gewerkt. De veiligheidssystemen van bedrijven werken wel, maar ik geloof nog altijd dat de human factor zeer belangrijk is.”

