Carrefour krikt in België omzet 10 procent op in jaarbegin

De Franse supermarktgroep Carrefour heeft in het eerste kwartaal de omzet in België op vergelijkbare basis met 9,9 procent opgekrikt tot 1,087 miljard euro.

In heel 2022 was er nog een krimp (-0,9 procent), al beloofde het slotkwartaal wel reeds beterschap (+3,4 procent). De initiatieven van het Belgische management hebben in het eerste kwartaal hun vruchten afgeworpen, meldt Carrefour dinsdag nabeurs in een persbericht. Er is sprake van een “sterke groei, in het bijzonder bij de hypermarkten” en een toename van het marktaandeel na een stabilisatie in de tweede helft van 2022.

De volledige Carrefour-groep zag de omzet in de periode januari-maart op vergelijkbare basis met 12,3 procent groeien tot 22,07 miljard euro. In een context van zeer hoge voedselinflatie blijft Carrefour op koers en behoudt het bedrijf een “sterk commercieel momentum”, met stabiel marktaandeel in alle sleutellanden, dixit CEO Alexandre Bompard. De retailer maakt onder meer gewag van een sterke toename van de verkoop van huismerkproducten.