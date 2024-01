Busbouwer Van Hool haalt crisismanager Marc Zwaaneveld binnen

Van Hool krijgt crisismanager Marc Zwaaneveld achter het stuur. De Nederlander wordt naast Filip Van Hool co-CEO van de busbouwer, zo maakte het familiebedrijf uit Koningshooikt woensdag bekend.

Zwaaneveld staat te boek als manager die bedrijven uit het slop haalt. Hij komt over van het groente- en fruitbedrijf Greenyard, waar hij naast oprichter Hein Deprez orde op zaken stelde. Eerder was de Nederlander onder andere nog actief bij afvalverwerker Van Gansewinkel (opgegaan in het huidige Renewi).

Met onmiddellijke ingang gaat Zwaaneveld nu mee de constructeur van bussen, touringcars en industriële voertuigen Van Hool leiden. Hij komt naast huidig CEO Filip Van Hool te staan, de kleinzoon van stichter Bernard Van Hool.

Impact coronacrisis en Oekraïne

Van Hool wijst naar de impact van de coronapandemie – waardoor vooral de vraag naar touringcars kelderde – en de Russische invasie van Oekraïne die de toeleveringsketens in de war stuurde en een energiecrisis en bijgevolg hoogoplopende inflatie ontketende. “Deze externe factoren hebben een zware impact gehad op de financiële resultaten van de Van Hool-groep”, zegt het bedrijf. “Het goede nieuws is dat er sprake is van een eerste herstel van volumes en orderboek.”

Om het herstel “te versnellen en te intensiveren” kijkt de busbouwer nu dus naar Zwaaneveld. De Nederlander zal zich daarop toeleggen, terwijl Filip Van Hool zich meer zal blijven focussen op de dagelijkse leiding. “Marc Zwaaneveld zal aanblijven tot het herstelplan voldoende geborgd is”, luidt het.

Het in 1947 opgerichte Van Hool maakt vooral voertuigen voor de Europese en Noord-Amerikaanse markten. Het bedrijf telt 3.500 medewerkers, die vooral in de productievestigingen in Koningshooikt en in het Noord-Macedonische Skopje aan de slag zijn.

Lees ook: