Sonja Rottiers, de voorzitter van het auditcomité bij bpost, heeft bpost-voorzitter Audrey Hanard in de Kamer vrijgepleit van ongeoorloofde beïnvloeding of fouten bij de aanpak van de malversaties bij het postbedrijf. Niet alle parlementsleden waren achteraf overtuigd.

Hanard was uitgenodigd in de Kamer naar aanleiding van de onregelmatigheden die bij bpost aan het licht zijn gekomen. Maar er waren ook vragen gerezen bij haar handel en wandel. Sommigen stelden haar politieke contacten in vraag, met name met de Franstalige socialisten die haar als voorzitter installeerden. Ook de onafhankelijkheid van de audit die bpost liet uitvoeren, werd in vraag gesteld.

Hanard kwam niet alleen naar de Kamer. Ook CEO Philippe Dartienne, de topman voor bpost België Jos Donvil en de voorzitter van het auditcomité Sonja Rottiers waren erbij. Die laatste zette Hanard uit de wind door te verklaren dat ze volgens de raad van bestuur “adequaat” heeft gehandeld.

‘Niets onwettig’

Ook was er volgens Rottiers geen sprake van onwettige beïnvloeding bij contacten met het kabinet van PS-minister van Economie Pierre-Yves Dermagne over het krantencontract. Hanard legde uit dat ze als “ambassadeur” van bpost “in alle transparantie en onafhankelijkheid” werkt, ook al is het “geen geheim dat de PS mij heeft voorgedragen”.

Ze bevestigde dat ze met alle kabinetten van vicepremiers contacten heeft gehad over de toekomst van bpost. “Dat zijn normale contacten. Ze zijn zelfs wenselijk”, klonk het. “Er was niets illegaal aan, het is mijn rol.” De raad van bestuur was op de hoogte, aldus Hanard. PS-voorzitter Paul Magnette was bij een van die ontmoetingen aanwezig. Hanard verduidelijkte nog dat ze Magnette drie keer en Dermagne vier keer heeft ontmoet in haar leven. N-VA-Kamerlid Michael Freilich had gevraagd waarom Hanard alleen Magnette zag, en niet zijn voorzitter Bart De Wever.

Parlement niet overtuigd

Op het einde van de zitting was diezelfde Freilich niet overtuigd. Hij vroeg een externe audit – al aangekondigd door minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) – en stelde voor dat Hanard in afwachting een stap opzij zou zetten.

Ook andere parlementsleden zaten na vier uur hoorzitting nog met vragen. Eva Platteau (Groen) vond het maar vreemd dat de audit mee werd uitgevoerd door de compliance-afdeling bij bpost “die niet door had dat de regels niet gevolgd werden in het bedrijf” en dat gekozen werd voor advocatenkantoren waarmee bpost al samenwerkte. Hanard had daarbij uitgelegd dat die kantoren “andere teams” inschakelden. “Misschien was een ander advocatenkantoor beter geweest”, besloot Platteau. Eerder was al gebleken dat er familiebanden waren tussen mensen bij bpost en de advocatenkantoren.

‘Geen privatisering’

Open VLD-Kamerlid Marianne Verhaert vindt dat “de mist nog niet is opgeklaard”. Ze had met name willen weten welke stappen Hanard zal zetten om de prijzen van het krantencontract die via illegale prijsafspraken waren tot stand gekomen, te corrigeren Joris Vandenbroucke (Vooruit) pleitte voor meer afstand en transparantie in de relatie van bpost met de overheid, “omdat we niet het pad van de privatisering op willen gaan”. Ook PS-er Jean-Marc Delizée wil geen privatisering, omdat dat volgens hem zou leiden tot “sociale dumping” en “een degradatie van de arbeidsomstandigheden”. Hij verdedigde wel “de informatie-uitwisseling” met de politiek.

Verschillende parlementsleden hadden geklaagd dat ze voor de hoorzitting de audit van bpost niet hadden kunnen inkijken, terwijl ministers De Sutter en Dermagne wel een tekst hadden gekregen. Uiteindelijk kondigde Hanard aan dat de conclusies van de audit tegen het einde van de week “op confidentiële basis” met het parlement zullen worden gedeeld.

