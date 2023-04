Aandeel bpost verliest nog meer terrein

Het aandeel bpost krijgt ook woensdagochtend een nieuwe tik op de beurs van Brussel. Nadat het dinsdag al bijna 19 procent van zijn waarde was verloren, verloor het woensdag kort voor 10 uur nog eens meer dan 8 procent. Het noteerde op dat moment aan 4,13 euro.

Bpost had maandagavond laat in een persbericht gemeld naast het krantencontract nog verdachte overheidscontracten ontdekt te hebben waar mogelijk iets aan schort. Het bedrijf verwacht een “materiële financiële impact” en schrapt zijn financiële vooruitzichten. Het zou gaan over het beheer van de rekeningen van de staat (de zogenoemde 679-rekeningen) en mogelijk ook de verdeling van nummerplaten.

