Na een turbulente periode lijkt de Chinese economie langzaam weer in een positieve richting te bewegen. In 2024 is China’s economie zo’n 5 procent gegroeid, bevestigt president Xi Jinping tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Tegelijkertijd toont de Chinese aandelenmarkt tekenen van herstel. Toch blijft de weg naar een volledig economisch herstel vol uitdagingen.

President Xi Jinping benadrukte tijdens een nieuwjaarstoespraak dat de Chinese economie in 2024 “over het algemeen stabiel was en vooruitgang heeft geboekt”. De doelstelling van de Chinese economie was om in 2024 met 5 procent te groeien. Het precieze groeipercentage van het bruto binnenlands product (bbp) zal pas volgende maand bekend worden gemaakt. Economen van Bloomberg verwachten dat China afklokt op een groei van 4,8 procent.

Ondanks een aarzelende start van het jaar hebben stimuleringsmaatregelen sinds september het groeitempo opgevoerd, wat leidde tot een hernieuwd vertrouwen. Tegelijkertijd hebben beleidsmakers op belangrijke bijeenkomsten in december toegezegd meer gebruik te maken van publieke leningen en uitgaven, evenals een monetair versoepelingsbeleid, om de groei in 2025 te stimuleren. Dat toont een opvallende verschuiving aan naar een “gematigd soepel” monetair beleid, het eerste in veertien jaar.

Opleving aandelenmarkten

Een reden tot optimisme is de opleving van de Chinese aandelenmarkt het voorbije jaar. De CSI 300 Index steeg met bijna 15 procent, terwijl Chinese aandelen genoteerd in Hongkong met 26 procent omhoog schoten, de grootste jaarlijkse stijging sinds 2009. Dat markeert het einde van een driejarige neerwaartse trend. Beleidswijzigingen sinds september, zoals renteverlagingen en stimulansen voor de huizenmarkt, hebben het vertrouwen van investeerders versterkt.

Hoewel de markten duidelijk profiteren van de stimuleringsmaatregelen, blijven er tekenen van voorzichtigheid. De vraag naar aandelenfondsen daalde in december, terwijl obligaties opnieuw aan populariteit wonnen. Daarnaast blijven structurele problemen, zoals het herstel van de vastgoedsector en van het consumentenvertrouwen, grote aandachtspunten.

Voor 2025 is de regering vastberaden om de groei voort te zetten, met een vergelijkbaar doel van rond 5 procent. Er worden meer proactieve macro-economische beleidsmaatregelen verwacht, waaronder een soepeler monetair beleid en een verhoging van overheidsuitgaven. Die aanpak moet helpen om de uitdagingen het hoofd te bieden, zoals mogelijke verhogingen van Amerikaanse tarieven en een dalende wereldwijde vraag.

Versoepelingsbeleid

De volgende stap in het versoepelingsbeleid zou kunnen komen van de centrale bank van China, de People’s Bank of China (PBOC). De centrale bank heeft aangegeven mogelijk het verplichte kasreservepercentage (RRR) voor banken te verlagen, wat de liquiditeit op de markten zou vergroten. Gouverneur Pan Gongsheng gaf in oktober aan dat de PBOC het RRR met 25 tot 50 basispunten zou kunnen verlagen, afhankelijk van de liquiditeitsvoorwaarden. Dat zou mogelijk al in januari gebeuren, voorafgaand aan de viering van het Chinese Nieuwjaar op 28 januari.

Een verlaging van het RRR zou echter zorgvuldig moeten worden uitgevoerd, gezien de noodzaak om de Chinese munt, de yuan, te stabiliseren. Drastische maatregelen kunnen druk uitoefenen op de yuan, waardoor het rendement op activa in yuan minder aantrekkelijk wordt in vergelijking met dollaractiva en een kapitaaluitstroom kan ontstaan. In december bereikte de yuan zijn laagste niveau in een jaar. Analisten verwachten dat de PBOC ook op langere termijn liquiditeit zal bieden door het kasreservepercentage verder te verlagen en meer staatsobligaties te kopen.

China lijkt voorzichtig recht te krabbelen, met duidelijke tekenen van herstel in zowel de economie als de aandelenmarkt. Toch zal 2025 en daarna bepalend zijn voor hoe het land omgaat met de diepere structurele problemen en externe uitdagingen. Het succes van die inspanningen zal niet alleen de toekomst van China bepalen, maar ook die van de wereldwijde economie.