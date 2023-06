Betongroep De Brabandere neemt zes Franse betoncentrales over

Flandres Béton, de Franse tak van de Group De Brabandere uit Veurne, neemt in de regio Nord-Pas-de-Calais zes betoncentrales over van CuBe, de betonafdeling van Groupe CB. Daardoor stijgt de verwachte jaaromzet in 2024 van 35 naar 50 miljoen euro.

Group De Brabandere is al sinds 2014 actief in Frankrijk. Het heeft een betoncentrale in Duinkerke. Flandres Béton produceert beton en andere producten voor de wegen- en woningbouw, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Met de overname van de betoncentrales van CuBe in Calais, Ferques, Etaples, Lumbres, Wizernes en Hazebrouck wil Group De Brabandere de Noord-Franse markt nog beter bedienen. Financiële details over de overname worden niet bekendgemaakt.

Groupe CB was al enige tijd op zoek naar een overnemer voor de betonactiviteiten, terwijl De Brabandere net groeipotentieel ziet in de betonproductie, zeker in Frankrijk. De groep, die ook actief is in wegenbouw en transport, heeft de afgelopen tien jaar een ruime expertise opgebouwd in duurzaam ecobeton. Pieter de Brabandere is ook de voorzitter van de federatie Groen Beton Vert, en legt de focus op circulair produceren en bouwen, en het koolstofvrij maken van het bedrijf. De Brabandere is een pleitbezorger van de productie van groen beton, dat volgens hem een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Circulaire economie

Met de overname kan het bedrijf zijn positie op het gebied van groene en circulaire economie nog versterken, aldus De Brabandere. Flandres Béton zal nauw samenwerken met CB Green, het ecologische filiaal van Groupe CB. Zo kunnen de kennis en de expertise over circulariteit nog worden vergroot.

De grootvaders van Pieter De Brabandere en Gilles Poulain, directeur van Groupe CB, deden al zaken samen. Daarom is Poulain blij dat de betonactiviteiten onderdak vinden bij een familiaal bedrijf, dat net als CB duurzaamheid erg belangrijk vindt. Bij de Franse betoncentrales werken veertig mensen. Dat brengt het personeelsbestand van Group De Brabandere van 100 naar 140, onder wie 60 Fransen.

Behalve in de overname wil De Brabandere ook investeren in de modernisering van de centrales, om de productie nog ecologischer en koolstofarmer te maken.

Lees in Trends nr. 27 van 6 juli een uitgebreid portret van Group De Brabandere.