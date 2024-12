Best presterende spaarrekening van het jaar gaf hoogste opbrengst sinds 2012

Wie op 1 januari 2024 10.000 euro op de getrouwheidsrekening van NIBC had staan, heeft op het einde van het jaar een opbrengst van 285,29 euro. Dat blijkt uit het overzicht dat Spaargids.be elk jaar publiceert. Het is al van 2012 geleden dat de best presterende spaarrekening van het jaar nog zo’n hoog rendement optekende. De opbrengst volstond wel nog altijd niet om de gemiddelde inflatie te compenseren.

Na jaren van lage rentes bracht sparen in 2024 weer op, concludeert Spaargids.be uit de jaarlijkse analyse van de spaarrentes. In de aanloop naar de vervaldag van de staatsbon van 2023 in september, toen zowat 22 miljard euro spaargeld vrijkwam, hielden veel banken de tarieven hoog. Nadien volgde wel weer een daling van de spaarrentes.

Bovendien volstond de opbrengst van de beste spaarrekening ook dit jaar niet om de gemiddelde inflatie te compenseren. Die bedroeg 3,10 procent.

Na de getrouwheidsrekening van NIBC volgden de Santander Consumer Bank Vision + en MeDirect Essential Sparen, met een rendement van respectievelijk 280,30 euro en 280,05 euro op een inleg van 10.000 euro.