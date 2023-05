Belgische voetbalbond benoemt Pascale Van Damme als eerste vrouwelijke voorzitter: wie is deze topmanager?

De Raad van Bestuur van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft maandag het ontslag van Paul Van den Bulck aanvaard en Pascale Van Damme benoemd als eerste vrouwelijke voorzitter. ‘De Raad van Bestuur en het directiecomité kijken vooruit en willen met vereende krachten verder bouwen aan de toekomst van de KBVB’, klinkt het in een mededeling. Trends publiceerde vorig jaar een interview met de topmanager.

Van Damme is vicepresident EMEA VMware bij Dell Technologies en voorzitter Digital Industries bij Agoria. In juni 2021 trad ze toe tot de Raad van Bestuur van de KBVB. Maandag is ze unaniem benoemd als nieuwe voorzitter van die Raad van Bestuur, bericht het persagentschap Belga.

Veel werk

Er ligt voor Van Damme veel werk op de plank bij de KBVB, die woelige maanden kent. Eind maart diende CEO Peter Bossaert, die onder vuur lag vanwege een loonaanpassing in zijn contract waarbij niet de geijkte procedure zou zijn gevolgd, te vertrekken. De dagelijkse leiding bij de voetbalbond is op dit moment in handen van CEO ad interim Manu Leroy.

“Het geeft me veel vertrouwen dat de volledige raad van bestuur en het directiecomité samen de bladzijde willen omslaan, en met vereende krachten verder willen bouwen aan de toekomst van de KBVB”, zegt Van Damme in een eerste reactie in een mededeling van de voetbalbond. “Ik reik de hand aan de Raad van Bestuur, het directiecomité, de Pro League, Voetbal Vlaanderen en de Association des Clubs Francophones de Football om samen met mij te schrijven aan een mooie toekomst voor de Rode Duivels, de Red Flames en de honderdduizenden andere voetballers, fans en leden die wij vertegenwoordigen. Better Together!”

Vrouwenvoetbal

Er zijn een aantal topics die Van Damme bijzonder nauw aan het hart liggen, aldus de voetbalbond. Zo wil ze mee haar schouders zetten onder de uitbouw van het vrouwenvoetbal en het WK vrouwenvoetbal in 2027 naar België halen. Daarnaast wil ze vanuit haar professionele expertise de KBVB de komende jaren ondersteunen in de verdere digitalisering, en wil ze de maatschappelijke rol van de KBVB nog meer uitspelen.

Van den Bulck stapte eind vorige week op als KBVB-voorzitter. Het directiecomité van de voetbalbond had enkele dagen voordien volgens mediaberichten in een brief aan de Raad van Bestuur de moeizame relatie met Van den Bulck aangekaart. Er zou sprake zijn geweest van “pestgedrag” en een “diepe vertrouwenscrisis” nadat Van den Bulck zich op een “denigrerende en intimiderende wijze” had gedragen. (Belga)