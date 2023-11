Belgische schoenenketen Bristol in de problemen in Nederland

Schoenen- en kledingketen Bristol worstelt in Nederland met personeelstekorten en teruglopende cijfers. Winkels hebben er aangepaste openingstijden gekregen of zijn soms zelfs helemaal dicht. “We hebben geen betalingsachterstanden”, benadrukt CEO Elise Vanaudenhove bij de Nederlandse zender RTL Nieuws.

Bristol is een Belgisch familiebedrijf met 120 winkels in België en 80 in Nederland. In Nederland gaan sommige winkels tegenwoordig pas om 13 uur open, meldt RTL Nieuws. De vestiging in Den Haag is naast de gebruikelijke maandag ook op dinsdag dicht en gaat in januari zelfs helemaal verdwijnen, verklaarde CEO Vanaudenhove aan RTL Nieuws. De verhuurder heeft volgens haar andere plannen met de zaak.

De aangepaste openingstijden zijn volgens de topvrouw een gevolg van de personeelstekorten, maar qua omzet houdt het ook niet over: “Als er geen klanten zijn, dan is het gek om open te gaan”, zegt ze. Vanaudenhove benadrukt wel dat de perikelen in Utrecht en Woerden tijdelijk zijn. Het bedrijf is onder meer naarstig op zoek naar filiaalmanagers.

Nettoverlies

Vorig jaar boekte Bristol voor het eerst sinds 2016 operationele winst, maar netto was er wel nog een half miljoen euro verlies. “Ik zal blij zijn als we op hetzelfde resultaat uitkomen als vorig jaar”, zegt Vanaudenhove nu. “We hopen dat we het gaan redden, daar gaan we wel vanuit.”

Betalingsachterstanden zijn er niet, benadrukt ze. RTL Nieuws zag wel in de laatste jaarcijfers dat het bedrijf vorig jaar niet voldeed aan alle voorwaarden van zijn leningen. Volgens Vanaudenhove zijn daarover duidelijke afspraken gemaakt met de banken.