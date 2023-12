Belgische inflatie stijgt tot 1,35 procent

De inflatie in België is in december op jaarbasis gestegen tot 1,35 procent, meldt statistiekbureau Statbel. In november was dat nog 0,76 procent.

Het gaat om de tweede toename op rij na de inflatiedip van oktober, toen 0,36 procent in de tabellen stond. De inflatie bevindt zich wel al drie maanden op rij onder de 2 procent. Daarvoor was het van juni 2021 geleden dat de Belgische inflatie onder die kaap noteerde.

De belangrijkste prijsstijgingen in december, tegenover november, waren er bij aardgas, elektriciteit, vliegtuigtickets, private huur, andere voedingsmiddelen en vis en zeevruchten. Motorbrandstoffen, fruit, alcoholische dranken, vlees en brood en granen zorgden voor een verlagend effect op het indexcijfer. Voeding, alcoholische dranken inbegrepen, werd voor de tiende maand op rij goedkoper: de inflatie van voeding (jaarbasis) kwam uit op 7,03 procent tegenover 8,22 procent in december.

Net zoals de voorbije maanden was er een fikse daling van de energieprijzen – na de recordprijzen in de nasleep van de Oekraïne-crisis – op jaarbasis. De inflatie van energie kwam uit op -26,46 procent. Maar in november waren de energieprijzen forser gedaald, -32,9 procent, tegenover het jaar voordien.

Meer gedetailleerd: voor elektriciteit is er sprake van -35,5 procent inflatie, voor aardgas is dat zelfs -58,9 procent. Maar in vergelijking met vorige maand zijn de aardgasprijzen evenwel met bijna 38 procent gestegen en de elektriciteitsprijzen met ruim 7 procent. ‘Deze stijgingen zijn deels toe te schrijven aan het uitfaseren van de impact van het basisenergiepakket’, klinkt het.

In vergelijking met een jaar geleden werd het leven in ons land dus globaal ‘maar’ 1,35 procent duurder. Wie verder in het verleden kijkt, bespeurt evenwel de gepasseerde inflatiecrisis. ‘Globaal werd het leven op 2 jaar tijd 11,9 procent, duurder en op 5 jaar tijd 19,6 procent. Dat laatste cijfer zou je normaal op 10 jaar tijd verwachten’, zegt UGent-econoom en lid van indexecommissie Stijn Baert op X, het Twitter van weleer.

De kerninflatie daalde voor de 7e maand op rij en kwam uit op 5,47 procent tegenover 5,95 procent in november. De kerninflatie houdt geen rekening met de prijsevolutie van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen. De kerninflatie geldt voor menig econoom als een betere graadmeter voor de stijgende levensduurte, omdat die de onderliggende inflatietrend weergeeft.