Belgische economie groeit sneller in derde kwartaal

De Belgische economie is in het derde kwartaal met 0,5 procent gegroeid. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. Het gaat om een versnelling tegenover de eerste kwartalen van dit jaar.

Volgens de eerste raming liep de toegevoegde waarde tussen begin juli en eind september met 0,6 procent terug in de industrie. De diensten kenden daarentegen een groei van 0,8 procent. In de bouw was er een stijging met 0,6 procent.

De Belgisch economie groeit sneller dan in de vier vorige kwartalen. In het tweede kwartaal was er een groei van 0,3 procent. De NBB heeft dat cijfer naar boven bijgesteld, want dacht eind augustus nog aan 0,2 procent. In de eerste drie maanden steeg het bruto binnenlands product met 0,4 procent.

Lees ook: