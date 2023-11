De Belgische economie heeft in het derde kwartaal een groei opgetekend van 0,4 procent, zo meldt de Nationale Bank donderdag. Bij een eerste snelle raming was eind oktober nog sprake van 0,5 procent groei van het bruto binnenlands product (bbp) tegenover het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 is nu sprake van 1,4 procent groei.

Wie dieper graaft in de nieuwe, meer nauwkeurige cijfers van het Instituut voor de nationale rekeningen, stoot op een gemengd beeld. Zo is tegenover de periode april-juni de toegevoegde waarde in de industrie met 0,5 procent gedaald. Maar de groei van de bedrijvigheid bleef positief in de dienstensector (+0,7 procent) en in de bouwnijverheid (+0,6 procent).

Voorts blijkt dat de consumptie van de huishoudens met 0,3 procent gestegen is tegenover het tweede kwartaal. “Deze stijging wordt voornamelijk ondersteund door de aankopen van duurzame goederen. De investeringen in woningen namen af met 1,2 procent.”

De consumptieve bestedingen van de overheid en de overheidsinvesteringen stegen met respectievelijk 0,4 en 1,8 procent. De bedrijfsinvesteringen namen krachtig toe, met 2,1 procent.

Export gedaald

Voorts is de uitvoer van goederen en diensten sterker gedaald (-1,9 procent) dan de invoer (-1,8 procent). De netto-uitvoer had een negatieve impact op de bbp-verandering.

Tot slot blijkt dat de binnenlandse werkgelegenheid op kwartaalbasis verder toenam: +0,2 procent of 12.700 personen. Tegenover een jaar eerder is dat plus 0,7 procent of 35.000 personen erbij.

In het tweede kwartaal was sprake van 0,3 procent groei, in het eerste kwartaal van dit jaar was dat 0,4 procent.

