Belgische beursbedrijven keren dit jaar 6,4 miljard euro dividenden uit

De Belgische beursgenoteerde bedrijven zullen dit jaar naar verwachting 6,4 miljard euro dividenden uitkeren, 3 procent meer dan in 2024. Dat blijkt uit een studie van vermogensbeheerder Allianz Global Investors (Allianz GI) die dinsdag werd gepubliceerd.

Op Europees niveau zullen de dividendbetalingen een recordhoogte bereiken van 459 miljard euro, verwacht de studie. Dat is een toename met 4 procent tegenover 2024. En in 2026 zal de 500 miljard euro in zicht komen, voorspelt Allianz GI.

“De dividenden in Europa zijn sinds de coronapandemie onafgebroken toegenomen; die trend zet zich door en wordt sterker: de jaarlijkse verhoging van de dividenduitkeringen zal nog versnellen”, analyseert de vermogensbeheerder.

De sterkste stijgingen worden dit jaar verwacht in de sectoren informatietechnologie en gezondheid. In de financiële sector wordt een vertraging van de groei verwacht, en in de energiesector zouden de dividenden dalen.

Het dividendrendement, een percentage berekend ten opzichte van de beurskoers, gaat ook omhoog. Het gemiddelde rendement in Europa bedroeg 3,3 procent eind 2024 en zou dit jaar uitkomen op 3,5 procent. In Oostenrijk ligt dat dividendrendement het hoogst: 6,2 procent. België ligt onder het gemiddelde, met een voor dit jaar verwacht rendement van 2,4 procent (tegen 2,3 procent in 2024).