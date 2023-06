Belgische beleggingsfondsen verloren 33,5 miljard euro in 2022

De Belgische beleggingsfondsen hebben het voorbije jaar 33,5 miljard euro verloren zien gaan, of een waardeverlies van meer dan 12 procent. Dat blijkt vrijdag uit het jaaroverzicht van sectorfederatie Beama.

De daling is volledig toe te schrijven aan de koersverliezen bij de onderliggende activa, zegt Beama. Want tegelijk stroomde er in 2022 2,5 miljard euro netto in de fondsen.

Vooral in de eerste negen maanden werden er koersverliezen opgetekend, in het laatste kwartaal stegen de aandelenbeurzen opnieuw en was er ook het positief effect van nieuw uitgegeven obligaties met een hogere rente.

De Belgische beleggingsfondsen sloten het jaar af met 241,9 miljard euro activa. Dat is wel nog altijd 10 miljard meer dan eind 2020. Recordjaar was 2021 met 275,37 miljard euro aan activa.

Beama zegt dat het herstel van eind 2022 zich ook in het eerste kwartaal van 2023 lijkt te hebben voortgezet, “maar waakzaamheid blijft aan de orde door de onzekerheid over de globale economische evolutie, de rente- en bankenstress met als gevolg prijsschommelingen van financiële producten”.