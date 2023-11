België sluit ook met Nederland akkoord over autonome vaartuigen

Belgische autonome vaartuigen zullen ook makkelijker in Nederlandse wateren kunnen varen. Daarover heeft minister van Noordzee Paul Van Tigchelt maandag een samenwerkingsakkoord met onze noorderburen ondertekend.

Als een van de eerste landen ter wereld heeft België sinds 1 juli 2021 een wettelijk kader voor proefprojecten met onbemande vaartuigen in de Noordzee. Vorig jaar voer het Belgische onbemande vaartuig Mahi 2 de Atlantische Oceaan over, volledig aangedreven op zonne-energie – een wereldprimeur. Heel wat Belgische maritieme bedrijven investeren ook in de technologie.

Midden september sloot België al akkoorden met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, om het administratief eenvoudiger te maken voor dergelijke vaartuigen om hun grenzen over te steken. Nu volgt dus ook een samenwerking op dat vlak tussen België en Nederland.

“De landen spreken af om hun procedures waar mogelijk op elkaar af te stemmen en kennis uit te wisselen”, zo laat het kabinet van Van Tigchelt dinsdag weten. “Zo vermijden ze overbodige administratieve lasten en willen ze het voor de industrie gemakkelijker maken om nieuwe projecten met autonome vaartuigen op te zetten in de Noordzee.”

Georganiseerde misdaad

Van Tigchelt is deze week aanwezig op de algemene vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen. Naast autonome scheepvaart is maritieme beveiliging daarbij voor België een belangrijk thema. Ons land diende een resolutie in om extra aandacht te vragen “voor de uitdagingen die georganiseerde misdaad met zich meebrengt en roept op om werk te maken van een aangepast internationaal kader”.

België hoopt vrijdag overigens voor de achtste keer op rij verkozen te worden tot de Raad van de IMO, het uitvoerende orgaan van de organisatie van de Verenigde Naties.

