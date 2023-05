Frankrijk brengt dinsdag in Parijs de ‘Alliantie van pro-nucleaire Europese landen’ bijeen. België is er ook bij, maar volgens de woordvoerder van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) als waarnemer.

Eind februari hadden elf EU-lidstaten in Stockholm laten weten dat ze hun samenwerking rond kernenergie willen versterken. Dat gebeurde ook met oog op “nieuwe projecten”. “Kernenergie is een van de vele instrumenten om onze klimaatdoelen te halen, stroom te produceren en de bevoorradingszekerheid te garanderen”, klonk het in een mededeling van de Franse overheid. België was toen niet betrokken.

De ‘alliantie van Europese landen voor kernenergie’ organiseert dinsdag onder leiding van Frankrijk een bijeenkomst in Parijs. “Het doel is een stappenplan voorbereiden over de manier waarop kernenergie zal bijdragen om onze doelen van klimaatneutraliteit te halen in de komende dertig jaar”, legt de Franse minister van Energietransitie Agnès Pannier-Runacher uit. Daarnaast zal het onder meer ook gaan over de het versterken van de onafhankelijkheid van Rusland voor de brandstof voor centrales.

Aan de nieuwe meeting nemen zestien landen deel, waaronder dus ook België. Minister Van der Straeten is in Wenen voor een conferentie van het Internationaal Atoomagentschap over de ontmanteling van kerncentrales, maar er is volgens haar woordvoerder iemand van de administratie naar Parijs gereisd. Eind maart zat Van der Straeten wel mee aan de tafel tijdens een ontmoeting voorafgaand aan de Raad van EU-ministers van Energie.

Naast vertegenwoordigers van vijftien EU-landen is het Verenigd Koninkrijk “speciale gast” op de bijeenkomst. Dat land kan ervaringen delen rond Hinkley Point, waar het Franse bedrijf EDF twee nieuwe kernreactoren aan het bouwen is. Ook Europees Commissaris voor Energie Kadri Simson is aanwezig.