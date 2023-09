Belgen en Fransen werken samen bij rampoefening kerncentrale

In de kerncentrale van Chooz, in het noorden van Frankrijk, vindt dinsdag een rampoefening plaats. Zo berichten lokale media. Omdat het dorp deels omsloten wordt door België, is ook ons land betrokken bij de test. Zo nemen de Naamse gemeenten Beauraing en Doische deel.

Met de oefening wil het Franse energiebedrijf EDF het interne noodplan en de beschikbare middelen testen. Bovendien stellen de autoriteiten zo de communicatie tussen de twee buurlanden op de proef. De huidige Franse wetgeving verplicht dit soort rampoefening om de vijf jaar.

Hiervoor werkt EDF samen met de autoriteiten van de Franse Ardennen. De oefening simuleert een radioactief lek. Alle personen in de hypothetisch gevaarlijke zone zullen een alert krijgen op hun telefoon. Verschillende groepen uit de bevolking, onder wie de leerlingen van een school, zullen vervolgens worden geëvacueerd en overgebracht naar een opvangcentrum. (Belga)