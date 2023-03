Belfius in zee met ASR rond klusjesplatform Jaimy

Belfius Insurance richt samen met de Nederlandse verzekeraar ASR een nieuw technologiebedrijf op dat de diensten van het klusjesplatform Jaimy internationaal wil vermarkten.

Jaimy is een digitaal platform dat Belfius Insurance in 2018 oprichtte. Via Jaimy kunnen particulieren die werken aan hun woning willen laten uitvoeren in contact komen met vakmensen en herstellers. Sinds 2020 verlopen via Jaimy ook de zogenaamde ‘herstellingen in natura’ in het kader van een verzekerde schade. Op die manier kan Belfius Insurance schadedossiers sneller afhandelen. Klanten hoeven niet zelf op zoek naar vaklui om een bestek op te maken en ze moeten geen franchise betalen.

Die laatste activiteit trok de aandacht van de Nederlandse verzekeraar ASR. Die was geïnteresseerd om de technologie van Jaimy in Nederland te gebruiken. Uiteindelijk beslisten de twee verzekeraars om een joint venture op te richten, Fixxer. Daarin wordt het technologische platform van Jaimy ingebracht. Belfius Insurance neemt 50,16 procent van de aandelen, ASR 49,84 procent. De bedoeling van Fixxer is om de activiteit ‘herstellingen in natura’ via Jaimy ook in andere landen aan te bieden.

ASR Verzekeringen is een van de grootste verzekeraars van Nederland. Het is vooral actief in woning-, auto-, en overlijdensrisicoverzekeringen. Tot eind 2008 was ASR Verzekeringen een onderdeel van Fortis Nederland. De Nederlandse staat nam de verzekeringsmaatschappij over en bracht ze in 2016 naar de beurs. Eind vorig jaar maakte ASR een kwantumsprong met de overname van de Nederlandse activiteiten van sectorgenoot Aegon.

Corona Direct verdwijnt

Op een persconferentie bevestigde CEO Frédéric Van der Schueren zijn voornemen om dochterbedrijf Corona Direct in Belfius Insurance te integreren. Dat betekent dat ook de merknaam van de directe verzekeraar verdwijnt. Corona Direct verkoopt verzekeringsproducten rechtstreeks en digitaal aan de consument. Zijn meest succesvolle producten zijn de kilometerverzekering (een autoverzekering waarbij de klant per gereden kilometer betaalt) en de huisdierenverzekering.

Directe verzekeringen kennen in België niet de voorspelde groei. De ontwikkeling van het distributiekanaal blijft achter op andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk of Nederland. Belgen doen voor de aankoop van een verzekering nog altijd graag een beroep op een tussenpersoon. Dat kan een makelaar, agent of bank-verzekeraar zijn.

“Toch blijven we geloven in het potentieel van directe verzekeringen”, zegt Els Blaton, lid van het directiecomité van Belfius Insurance. De integratie van Corona Direct moet volgens haar een eenvoudiger structuur en lagere kosten opleveren, waardoor er middelen vrijkomen om te investeren in groei. “Corona Direct groeide vorig jaar met 6 procent en die groei willen we versnellen. We behouden het eenvoudige productaanbod en gaan dat nu koppelen aan de sterke merknaam Belfius. Dat moet de activiteit een boost geven.”

Groei in bancassurance en niet-leven

Belfius Insurance telt een miljoen klanten via zijn verschillende distributiekanalen (het agentennet DVV, Corona Direct en de bank-verzekeraar). In 2022 was het bedrijf goed voor 212 miljoen euro winst, goed voor iets meer dan een vijfde van de groepswinst. De verzekeraar ziet vooral groeimogelijkheden in het bankkanaal en in de activiteit niet-leven.

Om zijn klanten sneller te kunnen helpen, wordt fors geïnvesteerd in digitalisering en innovatie. Dat moet een hogere efficiëntie opleveren. Bij de voorjaarsstormen in 2022 werd twee derde van de schadedossiers digitaal ingediend via het platform MyBo. Het klusjesplatform Jaimy zag vorig jaar meer dan 400.000 bezoekers passeren, goed voor 36.225 projecten. Dat gaat van onderhoudscontracten tot herstellingswerken.