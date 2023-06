BEL-20-bestuursleden worden jonger, vrouwelijker en hebben meer aandacht voor duurzaamheid

Bij de nieuwe benoemingen van de raden van bestuur van de grootste beursgenoteerde ondernemingen, waaronder de Bel-20-bedrijven, ligt de nadruk op verjonging, genderdiversiteit en aandacht voor duurzaamheid. Dat blijkt uit de zevende bestuursmonitor van Heidrick & Struggles, een headhuntersbureau voor de selectie van managers en bestuurders.

Vorig jaar waren er twintig nieuwe benoemingen in de raden van bestuur van de Bel-20-bedrijven. De meerderheid van de nieuwe leden heeft al eerder een bestuursfunctie bekleed. Zo had 69 procent al ervaring als CEO, CFO of COO. Vooral het financieel leiderschap blinkt uit op Belgisch niveau: 26 procent van de nieuwelingen heeft CFO-ervaring. “Die profielen bieden een belangrijke financiële ondersteuning aan het directiecomité en nemen vaak de leiding over de auditcomités, die garant staan voor een goed beleid in een bedrijf”, verklaart Marie-Hélène De Coster, partner van Heidrick & Struggles Benelux.

‘De Bel-20-bedrijven hebben de kans gegrepen om te verjongen en nieuwe gezichten aan hun raden van bestuur toe te voegen, die nog nooit eerder in zo’n rol hebben gezeten’ Marie-Hélène De Coster Partner van Heidrick & Struggles Benelux

De gemiddelde leeftijd van bestuurders in beursgenoteerde Europese ondernemingen blijft hoog, met 53 jaar. In vergelijking met vorig jaar is dat drie jaar gedaald. Volgens Heidrick & Struggles Benelux is er sprake van een verjonging in de recente bestuursbenoemingen. Bovendien is er een lichte toename in het aantal ‘eerstelingen’ in de raden van bestuur van de Bel-20. De helft van het aantal nieuwe bestuurders nam voor het eerst een rol op in een raad. Dat plaatst België boven het Europese gemiddelde.

“Vorig jaar weerspiegelden de schaarse benoemingen in de raden van bestuur van de Bel-20-bedrijven de uitdagende sociale en economische situatie. Maar we zien een hernieuwd vertrouwen”, aldus De Coster. “De Bel-20-bedrijven hebben de kans gegrepen om te verjongen en nieuwe gezichten aan hun raden van bestuur toe te voegen, die nog nooit eerder in zo’n rol hebben gezeten.”

De drie P’s

Heindrick & Struggles stelt ook een duidelijke vooruitgang in de genderdiversiteit bij de Bel-20-bestuursleden vast. 60 procent van de nieuwe benoemingen is een vrouw. Dat is bijna een verdubbeling met vorig jaar.

Toch blijft er een ferme kloof in het genderevenwicht in de raden van bestuur van beursgenoteerde Europese bedrijven. Enkel Frankrijk en Italië halen het quotum van 40 procent vrouwelijke bestuursleden. Het Europese Parlement legt dat quotum op tegen juli 2026.

Bron: bestuursmonitor 2023 van Heidrick & Struggles

Daarnaast blijkt uit de zevende bestuursmonitor dat er voor het eerst bestuurders die aandacht voor duurzaamheid hebben aan boord genomen zijn. Zo’n 10 procent van de nieuwe bestuursleden heeft een achtergrond of ervaring in duurzaamheid. “Er is zeker een toename in het verantwoordelijkheidsgevoel van bedrijven ten opzichte van de planeet”, beweert Marie-Hélène De Coster.

Toch blijft de kennis over duurzaamheid onder de bestuursleden beperkt. “Bedrijven zijn niet alleen verantwoordelijk op economisch gebied, maar ook op sociaal en ecologisch gebied. Dat gaat over de drie P’s: people, planet en profit”, zegt De Coster. “Raden van bestuur spelen een cruciale rol in een degelijke begeleiding van het directiecomité over duurzaamheidskwesties.”