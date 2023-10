AXA België blijft leider in digitaal verzekeren

Uit een studie van Sia Partners blijkt dat AXA het beste digitale klantentraject van alle verzekeraars op de Belgische markt aanbiedt. KBC en Yuzzu volgen op korte afstand.

Het is de derde keer dat Sia Partners een klassement opstelt van de meest gedigitaliseerde verzekeraars. Het adviesbureau vergeleek het aanbod van de belangrijkste zestien verzekeringsmaatschappijen, die actief zijn in ons land. Net zoals vorig jaar haalt AXA België, het Belgische filiaal van de Franse groep, de hoogste score. KBC blijft stabiel op de tweede stek.

Yuzzu verrast

Op nummer drie staat verrassend de directe verzekeraar Yuzzu. Dat is het vroegere Touring Verzekeringen, een filiaal van AXA België. “Yuzzu is de grootste verrassing van deze editie. De onderneming heeft veel vooruitgang geboekt”, zegt Sébastien Carvelli, consultant bij Sia Partners. Yuzzu neemt de derde plaats over van Belfius, dat terugvalt naar plaats acht in de rangschikking.

Naast Yuzzu scoren ook andere digitale spelers, die de klant rechtstreeks benaderen, goed. Op plaats vier staat Flora (de digitale verzekeraar van Ethias) en op plaats vijf Belfius édeDirect (het voormalige Corona Direct). Pas daarna volgen de belangrijkste verzekeraars en bank-verzekeraars. In volgorde gaat het om Ethias, Beobank, Belfius, Allianz, Argenta, AG Insurance, BNP Paribas Fortis, ING, Baloise, Federale Verzekeringen en P&V, dat de lijst afsluit.

Sia Partners baseerde zijn studie op het digitale aanbod van twee courante schadeverzekeringen: de brand- en autoverzekering. Van elke verzekeraar werd het klantentraject nauwkeurig onderzocht, zowel online als mobiel (in de wetenschap dat de meeste verzekeraars geen mobiele app aanbieden). Daarbij werd gefocust op de informatie die digitaal verstrekt wordt, de prijssimulatie, het afsluiten van een contract en het indienen van een claim.

Samenwerking met makelaars

“AXA is de enige verzekeraar in België die een volledig digitaal traject aanbiedt en daarbij de samenwerking met de makelaars niet uit het oog verliest. Elke AXA-klant kan zijn digitaal afgesloten verzekering bij een makelaar onderbrengen. Dat is opvallend. Want de oplossingen en het digitaal parcours dat AXA biedt, zijn van die aard dat je bijna van een directe verzekeraar kunt spreken”, constateert Sébastien Carvelli.

Over het nummer twee, KBC, zegt de consultant van Sia Partners dat de bank-verzekeraar “het meest eenvoudige en intuïtieve klantentraject van alle spelers aanbiedt”. Flora by Ethias onderscheidt zich dan weer door de brede waaier aan functionaliteiten die beschikbaar zijn. Bij de laagst geklasseerde instellingen speelt vooral het niet online kunnen onderschrijven van een polis in hun nadeel.

Veel marge voor verbetering

In Europees perspectief scoren de Belgische verzekeraars niet bijster goed. De meest gedigitaliseerde verzekeringslanden zijn Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het online-aanbod van verzekeringsproducten is er uiterst gebruiksvriendelijk, en elke verzekeraar biedt er de mogelijkheid van een prijssimulatie aan. België bevindt zich, net als Frankrijk, in het midden van het Europese peloton. “Er is nog veel marge voor verbetering voor verzekeraars in België”, concludeert Anthony Wolf, partner bij Sia Partners. “We merken wel de intentie bij de meeste spelers om te blijven investeren in de ontwikkeling van hun digitale aanbod.”