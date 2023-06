Aqtor versterkt zich met drie overnames in sector van orthopedisch materiaal

Er is een consolidatie aan de gang in de sector van orthopedisch materiaal. Een van de grootste Belgische spelers, Aqtor, kondigt de overname aan van Orthopedia, Protos Medica en Ortho+. De groep heeft nu 250 mensen in dienst in 21 vestigingen over het hele land.

Technologische innovaties hebben de consolidatiegolf in de sector van orthopedisch materiaal in gang gezet. De meeste van die producten (prothesen, ortheses, orthopedische zolen, braces, korsetten enzovoort) kunnen worden aangepast aan de individuele patiënt. Dat proces wordt jaar na jaar verfijnd. Vooral 3D-printing heeft in de sector een revolutie teweeggebracht. “Mensen zijn vaak verrast door de technische aard van ons bedrijf en onze productieprocessen. Het is een nichebedrijf dat veel knowhow vereist. Hoe beter we het product kunnen aanpassen, hoe meer bewegingsvrijheid de patiënt weer krijgt”, stelt Filip Hoornaert, de CEO van Aqtor, een van de belangrijkste spelers op de Belgische markt.

Die ontwikkelingen vergen geld en personeel. Dat heeft geleid tot een consolidatie in de sector. Aqtor heeft in de afgelopen jaren al acht bedrijven in België overgenomen, en nu kondigt het nog drie nieuwe overnames aan: Orthopedia (16 banen in Luik en Brussel), Protos Medica (7 banen in Soignies en Enghien) en Ortho + (7 banen in Antwerpen). De groep telt nu 21 vestigingen in België, 250 medewerkers en 50 miljoen euro omzet.

Nieuwe strategie

Dankzij de nieuwe overnames kan Aqtor zijn aanwezigheid in Brussel en Wallonië verbeteren en zijn expertise vergroten. Zo heeft Orthopedia, bijvoorbeeld, een gamma neuropediatrische producten ontwikkeld voor kinderen met een meervoudige handicap. “Door onze krachten te bundelen, kunnen we het zorgaanbod verbreden en patiënten sneller en effectiever helpen”, verklaart Filip Hoornaert.

Aqtor maakt sinds juli 2021 zelf deel uit van de Franse groep Eqwal. “Een van onze belangrijkste leveranciers had net onze grootste concurrent op de Belgische markt voor technische orthopedie uitgekocht”, legt Filip Hoornaert uit. “Die verticale integratie kon hun positie op de markt versterken, en dat zette ons aan het denken over onze eigen strategie. Zo kwamen we in contact met Eqwal.”