Antwerpse diamantsector houdt adem in voor verklaring G7

Nu het er na lang wikken en wegen naar uitziet dat de Europese Unie de handel in Russische diamant dan toch wil beperken, houdt de diamantsector in Antwerpen haar adem in. “Wij wachten op een officiële verklaring van de G7 alvorens te reageren”, laat een woordvoerder van de sectorfederatie Antwerp World Diamond Centre (AWDC) optekenen door het persagentschap Belga.

Een jaar geleden liet de sector in ons land zich wel al ontvallen dat men vreesde voor tienduizenden jobs, indien de handel met Rusland aan banden zou worden gelegd. Nu Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, aangeeft de Russische stenen op een bepaald moment toch te willen beperken, kan die vrees snel verder aangroeien.

“Wij wachten evenwel op een officiële verklaring van de G7”, zegt de sectorfederatie vrijdag. “De uitspraken van Michel zijn een herhaling van de huidige Europese positie, namelijk het beperken van Russische diamant in de EU. Maar, dan wel binnen een internationaal afdwingbaar kader, gebaseerd op liefst een technologische oplossing die de herkomst van een diamant definitief bepaalt.”

Britten

Michel verklaarde vrijdag dat het Europese blok zich zou richten op de erg lucratieve handel in Russische diamanten, als onderdeel van een hernieuwde poging om de oorlogsinspanningen van Moskou te fnuiken. “We zullen de handel in Russische diamanten aan banden leggen”, zei Michel op de top in de Japanse stad Hiroshima.

Het waren trouwens de Britten die de kat de bel aanbonden. Hun besluit om een verbod op Russische diamanten op te leggen, legde meteen druk op de EU om het Britse voorbeeld te volgen. Of het zeer recente bezoek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski aan het Verenigd Koninkrijk daar voor iets tussenzit, is niet duidelijk. “We hebben het voortouw genomen. Ik heb goede hoop dat onze partnerlanden zullen volgen”, zei de Britse premier Rishi Sunak vrijdag aan de BBC.

‘België schiet zichzelf in de voet’

In het verleden werd al meerdere keren gewezen op de connecties tussen de handel in diamant en de Russische financiering van de oorlog in Oekraïne. De sector in Antwerpen wees dan weer meermaals op het feit dat, indien we de handel in Antwerpen verbieden, de handel zich gewoon verschuift naar locaties zoals Dubai en India. Daardoor schiet België zichzelf in de voet, is dan de redenering. De Indiase premier Narendra Modi komt vrijdag aan in Hiroshima, het is nog niet duidelijk of hij wil meewerken aan een oplossing.

Volgens AWDC is het uitgerekend de Antwerpse diamantsector en de Belgische overheid die wereldwijd de strengste regelgeving hanteren met betrekking tot witwassen of wanpraktijken. De zwakke schakels moeten volgens AWDC gezocht worden in Dubai en Mumbai. Onlangs bleek wel dat het gerecht een onderzoek voert naar het diamantbedrijf HRD Antwerp. Een Turkse ex-zakenpartner van HRD beschuldigde HRD Antwerp ervan diamanten op hun kwaliteit te soepel te beoordelen en zo de kwaliteit van de steentjes te ‘upgraden’. HRD Antwerp ontkent en diende zelf een klacht in.