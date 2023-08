Aldi neemt 400 winkels over in de VS

De Duitse discounter Aldi neemt in de VS twee supermarktketens over, goed voor 400 winkels.

Het Amerikaanse filiaal van Aldi wordt de nieuwe eigenaar van Winn-Dixie en Harveys, beiden actief in zuidoostelijke staten als Florida, Georgia, Alabama, Louisiana en Mississippi. Vandaag telt Aldi al 2.300 supermarkten in de VS.

De overname betekent een nieuwe consolidering van het Amerikaanse supermarktlandschap. Ketens staan er voor grote investeringen in onlinewinkelen. Hoeveel Aldi betaalt voor de overname is niet bekend. Opvallend: niet alle overgenomen winkels zullen worden uitgebaat als Aldi. Sommige winkels zullen onder het merk Winn-Dixie en Harveys open blijven.

